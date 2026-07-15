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Unos ladrones intentan asaltar la casa de Lamine Yamal en Barcelona tras el Francia-España

Los Mossos han abierto una investigación para determinar si se trata de una banda organizada

Lamine en el partido de ayer.

Lamine en el partido de ayer.

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Germán González

Barcelona

Los cacos no respetan que hayas llevado a la selección de tu país a la final de un mundial de fútbol. Varias personas intentaron asaltar la pasada madrugada la vivienda de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat, aunque fueron detectados por la seguridad privada y por eso escaparon. El robo frustrado ocurrió horas después del partido del mundial que enfrentó a Francia con España y en el que participó el delantero de Rocafonda.

Las cámaras de seguridad localizaron a dos encapuchados encaramados a un muro cuando intentaban acceder a la vivienda, según ha adelantado El Español y ha confirmado este medio. Por eso se activaron las alarmas y los asaltantes escaparon.

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió a la casa y se ha abierto una investigación para determinar si se trata de miembros de una banda de ladrones especializados en asaltar viviendas de lujo en urbanizaciones de la periferia de Barcelona. Precisamente, fuentes policiales han explicado que esta misma madrugada se registraron otros intentos de robo en casas cercanas a las del jugador del Barça, por lo que consideran que los asaltantes no irían buscando la casa de Lamine, sino que irían probando la que podrían acceder.

En este sentido, los agentes también indagan si había más asaltantes, aunque las cámaras únicamente captaron a dos personas. Fuentes policiales han explicado a EL PERIÓDICO que este tipo de robos los cometen grupos más numerosos, para intentar conseguir el máximo de botín en poco tiempo, principalmente dinero, joyas y material electrónico. Seguro que Lamine dejó algún colgante en la casa, aunque se ha llevado muchos a Estados Unidos como él mismo ha hecho ostentación. La División de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas.

La casa Shakira-Piqué

En octubre pasado, el jugador del FC Barcelona compró por 11 millones de euros una exclusiva vivienda en la urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, que había pertenecido a Shakira y Gerard Piqué, otra pareja mediática con vinculación con el mundo del fútbol, el mundial y el Barça.

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La casa cuenta con una piscina exterior con cascada, una piscina cubierta, gimnasio privado, cancha de pádel, cancha de fútbol, sala de cine, bodega, estudio de grabación y un amplio garaje. Yamal ha mostrado numerosas imágenes de la vivienda en sus redes sociales desde entonces, las últimas poco antes de irse al mundial.

Fuente: El Periódico

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