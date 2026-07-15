MUNDIAL 2026
Lionel Scaloni, tras la remontada de Argentina: "Sin palabras, somos únicos, vamos a dejarnos todo para ganar"
El seleccionador de la Albiceleste, emocionado tras el milagroso pase a la final, admitió que "este grupo no deja de sorprenderme". "Vamos a dejarnos todo para ganar", prometió
Clàudia Espinosa
La Argentina de los milagros lo volvió a hacer: defenderá su corona mundial en Nueva York/Nueva Jersey frente a España. Bastaron ocho minutos para culminar una remontada heroica en Atlanta y dejar en el camino a Inglaterra en un duelo intenso, áspero y de escaso brillo futbolístico, decidido por la fe inquebrantable de una Albiceleste que jamás se rinde.
Lionel Scaloni acertó de lleno con los cambios y lanzó a su equipo a por el empate. Thomas Tuchel, en cambio, eligió proteger la ventaja demasiado pronto. Replegó a Inglaterra sobre su propia área y reforzó el bloque con perfiles defensivos como Dan Burn, Ezri Konsa y O'Reilly. Cuando quiso rectificar y devolver ambición a los suyos, ya era demasiado tarde: Leo Messi había guiado otra remontada para la historia.
Enzo, con un obús imparable desde la frontal, y Lautaro, a centro de Messi, firmaron los goles que desataron la locura en Atlanta y metieron a la vigente campeona en una nueva final del Mundial.
Preguntado por una nueva gesta de su selección, Scaloni reconoció sentirse desbordado por las emociones. "Sin palabras, sin palabras. Es una alegría para nuestro país y para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme. ¿Te digo la verdad? Vamos a dejarnos todo para ganar. Pero después de esto es difícil intentar ver lo que demuestra esta gente", confesó.
El seleccionador cerró su comparecencia con un mensaje que resume el espíritu de esta Argentina: "Somos únicos, no es arrogancia, es corazón, esta gente nos llevó a ganar el partido. La camiseta, darlo todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado que la sienten como uno más", concluyó.
Fuente: Sport
- El B2 se exigirá para tener un grado en Andalucía pero no será una asignatura: Gobierno y Junta revisan la ley que sube el nivel mínimo de idiomas
- El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
- La llegada de Vox a la Consejería de Turismo entierra la tasa turística en Andalucía que reclaman los ayuntamientos
- Aemet anuncia 'un episodio intenso' pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima
- La Audiencia de Sevilla absuelve a un hombre que no pagó una habitación de hotel en La Barrosa: dejó el cargo a nombre de otra mujer
- Muere un motorista de 47 años tras caer de su moto en San José de la Rinconada, en Sevilla
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de julio de 2026
- El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido 'casi un 20%' en hora punta