Luis de la Fuente, el seleccionador que lleva a Sevilla en el corazón: el Cachorro, Curro Romero y el sueño de ganar el Mundial

Quién le iba a decir a Luis de la Fuente, aquel lateral que corría la banda de Nervión, que acabaría siendo el entrenador encargado de llevar a España hasta las puertas de la gloria mundial. El técnico riojano (Haro, 1961) llegó a Sevilla en 1987 procedente del Athletic Club para vestir la camiseta del club hispalense y competir por un puesto con Manolo Jiménez. Permaneció en Nervión hasta 1991 y en aquellos años no solo conoció el fútbol sevillista, sino también la forma de vivir de una ciudad que terminaría dejando huella en su vida.

Fue en esa primera etapa cuando De la Fuente empezó a interesarse por la idiosincracia de Sevilla. La cercanía de su domicilio con la Basílica del Cachorro lo acercó a la Hermandad del Cristo de la Expiración y al ambiente cofrade de Triana, una devoción que también caló en su familia: sus hijos llegaron a vestir la túnica de nazareno de San Benito. Desde entonces, cada regreso a la ciudad suele incluir una visita al Crucificado de la calle Castilla.

Pero Sevilla también le abrió otra puerta muy ligada a su identidad: la del mundo del toro. De la Fuente se empapó de ese ambiente trianero con el aroma eterno de Curro Romero. De hecho, llegó a reconocer en una entrevista en Radio Marca que, si hubiera sido torero, su sueño habría sido compartir cartel con el Faraón de Camas. Esa afición sigue manteniéndola en la actualidad. Siempre que la agenda se lo permite, acude a distintas plazas de toros y mantiene una gran amistad con el diestro Emilio de Justo.

Años después, entre 2001 y 2005, volvió al Sevilla para dirigir a las categorías inferiores del club, especialmente al equipo juvenil. Aquella segunda etapa terminó de arraigarle a la ciudad y le permitió trabajar con una generación de enorme talento de la que salieron nombres como Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos, Kepa, Fernando Vega, Lolo o Prieto.

La visita de Luis de la Fuente que se hizo viral en 2023

Desde entonces, su cariño por Sevilla ha sido constante. Siempre que ha podido, De la Fuente ha regresado a la ciudad. El 12 de octubre de 2023, coincidiendo con la concentración de la selección española en Sevilla para el partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia, el seleccionador acudió con discreción a la Basílica de la calle Castilla para orar ante el Cachorro. El fotógrafo sevillano Fran Santiago captó la escena y la imagen no tardó en hacerse viral.

Aquella estampa fue la primera fotografía pública del seleccionador ante la talla de Ruiz Gijón, aunque no era su primer encuentro reciente con la imagen. Meses antes ya había participado en el vía crucis con el que la hermandad conmemoró el cincuenta aniversario del incendio que, en 1973, obligó a los Hermanos Solís a restaurar la talla barroca.

La pulsera que lo acompañó hasta el título europeo

El gesto que mejor simbolizó ese vínculo llegó en julio de 2024. Durante todo el camino que llevó a España a proclamarse campeona de la Eurocopa, De la Fuente lució en su muñeca una pulsera de la Hermandad del Cachorro, un detalle que los cofrades sevillanos no pasaron por alto y que el propio seleccionador asumió como una muestra de cariño hacia el Crucificado de Triana. En una de sus visitas llegó incluso a firmar en el libro de honor de la corporación.

La relación con la hermandad de la calle Castilla también ha tenido recorrido institucional. Tras el título europeo, la corporación quiso reconocer públicamente ese vínculo y le entregó una réplica del Santísimo Cristo de la Expiración durante la gala de la revista Escaparate. De la Fuente, además, ha participado en distintos actos organizados por la hermandad y fue invitado a acompañar a la imagen en su histórica salida a Roma con motivo del Jubileo.

Esa fe, según ha explicado el propio técnico en distintas entrevistas, no se limita a la antigua Cava de Triana. Forma parte de una espiritualidad que dice practicar a diario y que procura transmitir, sin ostentación, allá donde le lleva su carrera. “El Dios del Barroco que expira en Triana” volverá a estar, de alguna manera, en su muñeca cuando España salte al césped en la final del Mundial 2026.

Este domingo tendrá enfrente a la Argentina de Lionel Scaloni, liderada por Leo Messi. Precisamente, el técnico de la Albiceleste también tuvo pasado sevillista durante la etapa de Jorge Sampaoli en Nervión. Dos caminos distintos que se cruzan ahora en una final con más huella sevillista de la que muchos imaginaban. España y Argentina. Una final para la historia.