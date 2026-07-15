Una pulsera de El Cachorro: el amuleto sevillano que acompañará a Luis de la Fuente en la final del Mundial

"El Dios del Barroco que expira en Triana" ha sido, desde 1987, un punto fijo en la vida de Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Mientras España celebra su pase a la final del Mundial 2026, logrado ayer tras vencer a Francia por 2-0 y a la espera de conocer esta noche a su rival entre Argentina e Inglaterra, la pulsera de la Hermandad del Cachorro que el técnico riojano luce en cada gran cita vuelve a situar el foco en su vínculo espiritual con Sevilla, forjado a lo largo de casi cuatro décadas.

De la Fuente, actual seleccionador nacional de fútbol, mantiene con Sevilla una relación que va mucho más allá del terreno de juego. El técnico riojano llegó a la capital hispalense en 1987 procedente del Athletic, tras fichar por el Sevilla FC, y residió en la ciudad hasta 1991. Volvió después, entre 2001 y 2005, para dirigir a las categorías inferiores del club sevillista, una segunda etapa que terminó de arraigarle a la ciudad.

Fue en aquellos primeros años cuando el riojano empezó a frecuentar la Basílica del Cachorro y a familiarizarse con el ambiente cofrade de Triana. La cercanía de su domicilio con el templo de la Hermandad del Cristo de la Expiración terminó por acercarle a la corporación del Viernes Santo, y la devoción se instaló también en su familia: sus hijos llegaron a vestir la túnica de nazareno de San Benito. Desde entonces, cada regreso a Sevilla suele incluir una visita al Crucificado de Triana.

La visita de Luis de la Fuente que se hizo viral en 2023

El 12 de octubre de 2023, coincidiendo con la concentración de la selección española en Sevilla para el partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia, De la Fuente acudió con discreción a la Basílica de la calle Castilla para orar ante el Cachorro. El fotógrafo sevillano Fran Santiago captó la escena, que se convirtió en la primera imagen pública del seleccionador ante la talla de Ruiz Gijón.

La estampa se viralizó, aunque no fue su primer encuentro reciente con la imagen: meses antes ya había participado en el vía crucis con el que la hermandad conmemoró el cincuenta aniversario del incendio que en 1973 obligó a los Hermanos Solís a restaurar la talla barroca.

La pulsera que lo acompañó hasta el título europeo

El gesto que mejor simbolizó ese vínculo llegó en julio de 2024. Durante todo el camino que llevó a España a proclamarse campeona de la Eurocopa, De la Fuente lució en su muñeca una pulsera de la Hermandad del Cachorro, un detalle que los cofrades sevillanos no pasaron por alto y que el propio seleccionador reivindicó como muestra de su cariño por el Crucificado de Triana. En aquella visita llegó a firmar en el libro de honor de la corporación.

La relación con la hermandad de la calle Castilla también ha tenido recorrido institucional. Tras el título europeo, la corporación quiso reconocer públicamente el vínculo y le entregó una réplica del Santísimo Cristo de la Expiración durante la gala de la revista Escaparate. De la Fuente, además, ha participado en distintos actos organizados por la hermandad y fue invitado a acompañar a la imagen en su histórica salida a Roma con motivo del Jubileo.

Esa fe, según ha explicado el propio técnico en numerosas entrevistas, no se limita a la antigua Cava de Triana: forma parte de una espiritualidad que dice practicar a diario y que procura transmitir, sin ostentación, allá donde le lleva su carrera. "El Dios del Barroco que expira en Triana" seguirá, de nuevo, en su muñeca cuando España salte al césped de la final del Mundial 2026.