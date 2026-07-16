Dónde ver en Sevilla la final del Mundial de España frente a Argentina: estas son las pantallas gigantes que se colocarán

Sevilla se prepara para vivir por todo lo alto la final del Mundial de 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina el próximo domingo 19 de julio. El Ayuntamiento de Sevilla habilitará dos espacios con pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el encuentro de forma conjunta.

Las retransmisiones se llevarán a cabo en el Centro Deportivo San Pablo y en FIBES. Las puertas del recinto deportivo abrirán a partir de las 20.00 horas, mientras que el acceso al Palacio de Exposiciones y Congresos estará disponible desde las 19.00 horas.

Además de la emisión del partido, ambos espacios contarán con barras de restauración y diferentes actividades para amenizar la previa. La programación incluye animación infantil y música en directo, con el objetivo de convertir la cita en una gran fiesta para aficionados de todas las edades. La ciudad se volcará así con la selección española en su intento por conquistar la segunda estrella de su historia ante Argentina.

José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, también ha querido desde su cuenta personal en X promover que la gente asista y disfrute de la gran final del Mundial tanto en FIBES como en San Pablo: "Vamos a instalar desde el Ayuntamiento de Sevilla dos grandes pantallas para un día histórico. ¡Volvemos a vernos en San Pablo (y también en FIBES) para animar a ESPAÑA y llevarla a nuestra segunda estrella!".

Cartel del Ayuntamiento de Sevilla para anunciar dónde ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina / Ayuntamiento de Sevilla

España busca su segundo Mundial 16 años después y Argentina defiende su tercera corona lograda en Catar

España afrontará la segunda final mundialista de su historia con el objetivo de repetir el título conquistado en Sudáfrica 2010. El equipo de Luis de la Fuente llega invicto y después de firmar una trayectoria muy sólida en las eliminatorias. La selección superó a Austria por 3-0, eliminó a Portugal por 0-1, venció a Bélgica por 2-1 y certificó su clasificación con un convincente 0-2 frente a Francia en las semifinales. España tratará ahora de culminar su torneo con la segunda estrella.

Enfrente estará la vigente campeona del mundo. Argentina disputará su segunda final consecutiva y buscará conquistar el cuarto título de su historia después de los logrados en 1978, 1986 y 2022. La albiceleste ha tenido un recorrido más exigente, con victorias por 3-2 ante Cabo Verde y Egipto, un 3-1 frente a Suiza y una remontada por 1-2 contra Inglaterra en semifinales. El equipo de Lionel Scaloni volverá a demostrar su experiencia competitiva ante una España que llega en un gran momento.