Mundial 2026
España - Argentina: Horario y dónde ver por televisión la final del Mundial 2026
La selección española busca revalidar el título logrado en Sudáfrica 2010 frente a la Albiceleste, que defenderá la corona obtenida en Catar 2022 y persigue su cuarta estrella
Este domingo, España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial de 2026 en Nueva York en un encuentro que paralizará al planeta fútbol y que decidirá al nuevo campeón del mundo. La selección española buscará conquistar la segunda estrella de su historia, mientras que la Albiceleste tratará de defender el título logrado en Catar 2022.
España busca su segundo Mundial 16 años después
El equipo de Luis de la Fuente disputará la segunda final mundialista de la historia de España, que tratará de repetir el título conquistado en Sudáfrica 2010. La selección superó la fase de grupos tras empatar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudí y Uruguay.
En las eliminatorias, España derrotó a Austria por 3-0, eliminó a Portugal por 0-1 y superó a Bélgica por 2-1 antes de firmar una de sus mejores actuaciones frente a Francia. En semifinales, los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro certificaron el 0-2 y el pase a la final.
España llega invicta y habiendo recibido únicamente un gol en todo el torneo. Su seguridad defensiva y su capacidad para imponerse en encuentros de distinta naturaleza la han convertido en una de las grandes protagonistas del Mundial.
Argentina defiende la corona
Argentina llegará a Nueva Jersey con la intención de conservar el título conquistado en Catar 2022. La albiceleste disputará su segunda final consecutiva y buscará levantar el cuarto Mundial de su historia.
El equipo de Lionel Scaloni ganó sus tres partidos de la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania. En las eliminatorias superó por 3-2 a Cabo Verde y Egipto y derrotó por 3-1 a Suiza antes de medirse a Inglaterra.
En semifinales, Argentina remontó el gol inicial de Gordon con tantos de Enzo Fernández, en el minuto 85, y Lautaro Martínez, ya en el tiempo añadido, ambos goles asistidos por Lionel Messi. El 1-2 confirmó el pase de la vigente campeona a una nueva final mundialista.
Horario de la final del Mundial España - Argentina
La final del Mundial 2026 entre la selección española que dirige Luis de la Fuente y la selección argentina que comanda Lionel Scaloni se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas en el MetLife Stadium, conocido durante el Mundial como New York New Jersey Stadium.
Dónde ver por televisión la final del Mundial entre España y Argentina
La final del Mundial 2026 entre la selección española que dirige Luis de la Fuente y la selección argentina que comanda Lionel Scaloni será retransmitida por TVE y DAZN Mundial. El encuentro tendrá un descanso inaudito de 30 minutos tras romper la FIFA las normas.
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