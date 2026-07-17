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Encuestas de la final del Mundial 2026: así están las apuestas sobre quién ganará entre España y Argentina

Leo Messi y Lamine Yamal.

Leo Messi y Lamine Yamal.

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Jose Rico

Barcelona

España y Argentina juegan este domingo el partido de fútbol más importante del año, la final del Mundial 2026 que bordará la segunda estrella en la camiseta de La Roja o la cuarta en la de la selección albiceleste. El duelo entre la vigente campeona del mundo y de América y la actual campeona de Europa se presenta muy igualado por el juego de ambos equipos durante el torneo: una España que ha ido de menos a más frente a una Argentina que se ha especializado en las remontadas. Además, la final adquiere la etiqueta de histórica porque supondrá el primer y, seguramente, único enfrentamiento entre Leo Messi y Lamine Yamal.

Con todos estos mimbres, las encuestas, apuestas, predicciones y modelos de inteligencia artificial (IA) reflejan una gran igualdad entre los dos finalistas, aunque coinciden en dar una ligera ventaja de la selección española. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que todos estos datos varían continuamente ante cualquier novedad sobre el partido, como posibles lesiones, contratiempos o las alineaciones.

Las apuestas

Si nos fijamos en las principales casas de apuestas, La Roja tiene un 56,53% de probabilidades de ganar el Mundial frente al 43,47% de opciones de Argentina, según el promedio de las cuotas de Codere, Retabet y Winamax. Por su parte, la base de datos Opta Analyst reduce la distancia entre ambos conjuntos y otorga un 59,46% de posibilidades a España y un 40,54% a Argentina. Según las cuotas visibles en Bwin para el mercado de resultado del partido en tiempo reglamentario, la victoria de España se paga a 2.30 euros; el empate, a 3.00 euros; y el triunfo de Argentina, a 3.50 euros. En el mercado de ganador del torneo, los jugadores de Luis de la Fuente también aparecen como referencia principal en la fase final.

Las cuotas de Bet365 son similares: la victoria de España se paga a 2.25 euros; el empate, a 3.00; y el triunfo de Argentina, a 3.60 euros. En la mayoría de casas de apuestas, Francia era la clara favorita para ganar este Mundial hasta que fue eliminada por España, lo que explica que La Roja esté ahora por encima de Argentina en opciones de levantar la Copa del Mundo de la FIFA. A raíz de esa victoria, la probabilidad implícita de la selección española para ganar el torneo se disparó de un 23% hasta alrededor del 60%. Pero las posibilidades del combinado de Lionel Scaloni también han subido con fuerza tras las sufridas remontadas a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Predicciones e IA

Dentro del universo de las predicciones, destaca el modelo estadístico que elabora el diario 'El País', que tenía a España como favorita al inicio del torneo. Ahora le da un 53,3% de opciones de conseguir la segunda estrella, frente al 46,7% de probabilidades que le otorga a la cuarta estrella argentina. Por su parte, el pronosticador del Mundial del diario 'Marca' maneja porcentajes muy similares y adjudica un 54,6% de posibilidades al equipo español y un 45,4% a los albicelestes.

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¿Y qué dice la inteligencia artificial? Antes de que se conocieran los finalistas, los modelos de IA ya identificaban a España, Argentina e Inglaterra como las selecciones favoritas para ganar el Mundial por su rendimiento, profundidad de plantilla y capacidad competitiva. Una vez definida la final, el conjunto de De la Fuente parte con un 60% de opciones de conquistar el título, mientras que el equipo de Scaloni mantiene un 40% de posibilidades de revalidar su condición de campeón del mundo.

Fuente: El Periódico

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