El Tourmalet
Una fuga rompe los esquemas del Tour con triunfo del suizo Schmid
La primera etapa de las dos programadas por los Vosgos estuvo marcada por una escapada, que de hecho casi era la mitad del pelotón, en la que llegaron a estar hasta 57 corredores con el permiso de Tadej Pogacar, siempre de amarillo, y su equipo el UAE, que colocó a gregarios del ciclista esloveno por delante.
La victoria se la llevó el suizo Mauro Schmid en el día en el que el Tour transitó por el Balón de Alsacia, con la cima situada a 30 kilómetros de la meta de Belfort. Este sábado se repetirá ascensión a la cumbre de los Vosgos, que fue el primer puerto de montaña que escaló la carrera en 1905. La segunda etapa en los Vosgos se presenta con cuatro puertos de montaña. Aparte del Balón de Alsacia figuran el Gran Balón, Page y Haag, una pista forestal de 11,2 kilómetros que se ha asfaltado especialmente para el Tour. De hecho, es un carril bici y no una carretera de montaña.
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Fuente: El Periódico
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