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MUNDIAL 2026

Dani Olmo, el rey de las asistencias de España

El internacional del FC Barcelona está haciendo historia con la Roja con solo 28 años con dos Mundiales y dos Eurocopas a sus espaldas

Dani Olmo tuvo una actuación deslumbrante frente a Francia

Dani Olmo tuvo una actuación deslumbrante frente a Francia / Kenneth Fernandez / EFE

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Jordi Gil

Jordi Gil

Nueva York (enviado especial)

Dani Olmo es el faro de España en este Mundial en la zona de tres cuartos. Desde la media punta está demostrando su nivel y firmando partidos espectaculares, como el disputado ante Francia en las semifinales del torneo en Dallas.

Olmo estuvo muy participativo en las jugadas de ataque y también se desgastó mucho defendiendo. Fue una actuación muy completa y, aunque el MVP fue para Pedro Porro, el de Terrassa también hizo méritos sobrados para ser considerado como el mejor futbolista del encuentro.

El jugador del Barça brilló especialmente en la jugada del segundo gol español. Olmo devolvió una pared casi imposible a Porro, con patada por detrás incluida, para que el lateral del Tottenham anotara el tanto que sentenciara el choque.

Dani Olmo recibe la felicitación de Luis de la Fuente

Dani Olmo recibe la felicitación de Luis de la Fuente / SHAWN THEW / EFE

Esta fue su segunda asistencia en el Mundial después de la que repartió a Mikel Oyarzabal en el segundo encuentro ante Arabia Saudí. Tras su sorprendente suplencia en el debut ante Cabo Verde, Olmo ha demostrado su nivel y ya nadie lo ha quitado del once.

Histórico

Dani ha hecho historia ya que es el primer jugador de España que reparte 8 asistencias en grandes torneos con la selección.

En la Eurocopa del 2021, con Luis Enrique, estuvo ya a gran nivel y dio tres pases de gol a sus compañeros. Olmo es recordado por sus pases y juego colectivo, así como el espectacular encuentro que cuajó acutando como falso 9 en la semifinal frente a Italia.

Olmo destacó en la Eurocopa del 2021, sobre todo frente a Italia

Olmo destacó en la Eurocopa del 2021, sobre todo frente a Italia / Kiko Huesca / EFE

En el Mundial del 2022 en Qatar regaló un tanto, mientras que en la Eurocopa del 2024, la conquistada en Berlin, hizo lo propio en dos ocasiones.

Por tanto, Dani Olmo llegó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con seis asistencias en su haber y, con las dos sumadas en esta edición, suma las ocho que nadie más ha firmado en un gran torneo con España.

El reconocimiento de la FIFA

El '10' de España está haciendo méritos para tener un mayor reconocimiento por parte de la FIFA. No se ha llevado ningún MVP, pese a que su juego invita pensar que los especialistas del organismo internacional deberían reconocer su fútbol.

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En cualquier caso, Dani Olmo llegó a esta Copa del Mundo para proclamarse campeón. Y está a sun solo paso de lograrlo. Debe ganar la gran final del domingo en Nueva York para tocar la gloria que está persiguiendo con un grupo de futbolistas solidarios y que se han convertido en una auténtcia familia.

Fuente: Sport

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