Mario Kempes analiza la final del Mundial: "Para mí, Argentina es la favorita"

Tarde en España, mediodía en Estados Unidos. Solo queda un día para la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina —domingo, Nueva York, 21:00 horas— cuando Mario Alberto Kempes, con el buen humor y la franqueza que siempre le han caracterizado ante los micrófonos, atiende la llamada de SUPERDEPORTE.

El primer gran ‘10’ argentino, mito del Valencia CF entre finales de los setenta y principios de los ochenta, deja ver rápidamente la pasión que todavía le provoca hablar de fútbol y, sobre todo, del Mundial que conquistó en 1978 como máximo goleador, con seis tantos, después de una final inolvidable ante Países Bajos.

Para este domingo, el ‘Matador’ espera un encuentro largo que, como ocurrió hace 48 años, podría prolongarse hasta la prórroga e incluso decidirse en los penaltis. En aquel Mundial, con España eliminada en la primera fase, muchos jóvenes valencianistas hicieron suya la Argentina de Kempes. El delantero de la melena y la zancada imparable llegó al torneo después de haberse consagrado en Mestalla como Pichichi en las temporadas 1976/77 y 1977/78, con 24 y 28 goles. Kempes era entonces —y sigue siendo— un nombre sagrado para el valencianismo.

Ahora la historia es distinta. En una final entre España y Argentina, cada aficionado “tira para lo suyo, para su país”. Kempes recuerda lo que significa coronarse campeón del mundo y levantar la Copa, aunque él tuvo que esperar 42 años para tocarla por primera vez. En Buenos Aires la alzó el capitán Daniel Passarella y Mario, fiel a su personalidad tranquila, celebró el éxito lejos del foco. No fue hasta 2020, durante una visita al Museo de la FIFA en Zúrich junto a su esposa, cuando pudo sostener el trofeo que, con creces, había ayudado a conquistar aquella noche del 25 de junio de 1978 en el Monumental.

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Kempes pronostica una final equilibrada, marcada por la intensidad, la presión alta de ambos equipos y el reto de España para frenar a Leo Messi cuando entre en contacto con el balón. El exvalencianista desea que sea el capitán argentino quien vuelva a levantar el título, aunque evita ofrecer un resultado. Tampoco le preocupa que Messi pueda superar en número de Mundiales a Maradona y al propio Kempes: “Las nuestras no las van a borrar; a la del 78, la del 86 y la del 22 se añadiría la del 26”.

"Será doloroso si gana España"

Preguntar con quién va un argentino en la final del domingo no tendría sentido... ¿pero sería menos doloroso, aunque sea un poco, si la derrota es con España para Mario Kempes que triunfó en el fútbol español con la camiseta del Valencia CF?

La verdad, será doloroso si gana España. Yo tengo como favorito a Argentina. Habrá que esperar que pasa en los 90', 120 minutos o en los penales. Juega Argentina, es mi país, si no gana, lo pasaré mal. Soy español de adopción, pero no habrá consuelo aunque se pierda contra España, ni mucho menos. Estaré mal. En el fútbol hay tres resultados, el del medio no vale en una final, porque te lleva a los penales. No hay más que decir.

¿Quién es favorito o llega con más opciones de slair campeón en la final del domingo en Nueva York?

Como dije, para mí, el favorito es Argentina. A lo mejor, no ha sufrido como Argentina, que ha tenido que remontar partidos en las eliminatorias, es así. Pero también España sacó partidos en los últimos minutos. Las opciones en lo futbolístico están 50 - 50. Para los aficionados, como es mi caso ahora, considero que Argentina está mejor.

A lo mejor, no ha sufrido como Argentina, que ha tenido que remontar partidos en las eliminatorias, es así. Pero también España sacó partidos en los últimos minutos. Las opciones en lo futbolístico están 50 - 50

¿Qué debe hacer Argentina para anular el juego de la posesión infinita que exhibe España? ¿ Y, por el otro bando, que podría hacer España para neutralizar la magia de Leo Messi y a un escudero en el ataque como Julián Álvarez?

El juego de presión que está haciendo España para robar rápido le está saliendo muy bien, cada vez que exige al equipo rival provoca que pierdan el balón. Pero con Argentina es diferente... además, es una final. No creo que los españoles se vayan a desgastar tanto sabiendo que se puede extender hasta los 120 minutos de juego. Argentina también la hace bien la presión, es agresiva. El partido será parejo en ese aspecto de la presión para buscar la pelota. Con Lionel Scaloni, el equipo adelantan las líneas y los defensas están en mitad cancha con una presión alta y buena.

Y Messi...

¿Qué tiene que hacer España para anular a Messi? Ustedes conocen a Messi, se camina toda la cancha y cuando tiene la pelota es el futbolista más peligroso. El problema no es marcarlo cuando no la tiene, sino cuando la agarre y encare. Julián o Lautaro, los dos tienen que sacrificarse un poco porque sabemos que Messi no va a marcar defensivamente, él está para pensar ahí adentro y actuar con la pelota. Así que el otro delantero, Lautaro o Julián, tendrán que hacer lo que están haciendo cuando les toca jugar y compartir minutos, ser la primera línea de defensa de Argentina.

Ustedes conocen a Messi, se camina toda la cancha y cuando tiene la pelota es el futbolista más peligroso. El problema no es marcarlo cuando no la tiene, sino cuando la agarre y encare.

Buenos Aires, 1978. Usted lo sabe mejor que nadie, en su propia piel, ¿qué siente un futbolista cuando gana un Mundial? ¿Puede haber algo más grande en el mundo del fútbol?

Ganar un Mundial no es fácil, y repetirlo, tampoco. Argentina tiene una gran posibilidad de hacerlo. España después de Sudáfrica, que han pasado ya muchos años, quiere volver a ser campeón. Cuando se levante esa Copa y a quien toque levantarla -espero que sea Messi- es como estirarse y ver si se puede tocar con la mano el cielo, cosa que no hay porque es infinito... No hay una cosa más grande que eso: Puedes ganar la Champions, ligas, todo lo que quieras, pero ganar el Campeonato del Mundo es lo más grande que existe.

Cuando se levante la Copa y a quien toque levantarla -espero que sea Messi- es como estirarse y ver si se puede tocar con la mano el cielo, cosa que no hay porque es infinito... Puedes ganar la Champions, ligas, todo lo que quieras, pero no hay nada más grande que el Mundial

¿Cuál es su resultado para esta final, España - Argentina?

Lo siento, pero la última pregunta no te la puedo contestar, eso es reservado (ríe)

Cambio la última, entonces, sería un pesar dulce que Leo Messi superase con dos Mundiales a Maradona y Kempes, ¿no?

Eso está claro, lo aceptamos fenomenal. Si así es, la estrellita será para Argentina y las nuestras no las van a borrar, ¡eh! Ni la del 78 ni la del 86. A la del 2022 se añadiría la del 26. Para nosotros, muchísimo mejor. ¡Un abrazo!

Fuente: Levante - EMV