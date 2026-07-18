Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial Los Palacios45 grados calor AndalucíaDesastre AP-4Televisores gratis en MediamarktMatalascañasCambio obligatorio baresDos días teletrabajoLuis de la Fuente SevillaCuchillero de Calle Castilla
instagramlinkedin

La ronda francesa

Pogacar se exhibe en los Vosgos y el Tour enloquece con Seixas

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard se saludan en la salida de la 14ª etapa.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard se saludan en la salida de la 14ª etapa. / ASO / THOMAS MAHEUX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Moosch (enviado especial)

La 14ª etapa del Tour circuló por los Vosgos, en una jornada animada prácticamente con ataques desde el kilómetro 0. La victoria se la llevó de nuevo Tadej Pogacar, con una exhibición en los Vosgos que lo catapultó a su cuarta victoria en la carrera que domina de forma aplastante. Francia enloqueció con la firmeza de Paul Seixas, que aunque no pudo responder a Pogacar sí lo hizo ante Vingegaard. El joven ciclista francés arrebató el jersey blanco a Juan Ayuso por tres segundos y se situó cuarto de la general.

Atención especial merece la etapa de este domingo que finaliza en el durísimo Plateau de Solaison que debuta en el Tour para quedarse como puerto que encierra una enorme dificultad. Se trata de una subida de 11,3 kilómetros con rampas máximas del 9,7 por ciento y una media del 9%; es decir, un puerto durísimo. En el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, nueva denominación del Dauphiné, se impuso Isaac del Toro por delante de Juan Ayuso. Este domingo, previamente, se ascenderán otros dos puertos de tercera y uno de primera (La Croisette).

Noticias relacionadas

Más información, en breve.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía sufrirá una «alerta de calor extraordinaria» de 20 días desde el sábado coincidiendo con el episodio anunciado por Aemet
  2. Aemet avisa de hasta 45 grados en Andalucía antes de unos 'descensos significativos': cuándo acabará el episodio de calor
  3. MediaMarkt regala televisores por la final del Mundial: cómo conseguir uno gratis en Sevilla
  4. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de julio de 2026
  5. Vox se monta el despacho en la Casa Rosa, un palacete en Sevilla donde estuvieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán
  6. El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis
  7. Los sindicatos recogen miles de firmas para reclamar que la implantación de los dos días del teletrabajo en la Junta de Andalucía sea 'inmediata
  8. Matalascañas ya tiene un nuevo atractivo: la Puerta de Doñana, un 'espacio único' entre el pinar y el Atlántico

Aviso de la Aemet: Andalucía afronta una nueva ola de calor con temperaturas que podrían superar los 45 grados

Aviso de la Aemet: Andalucía afronta una nueva ola de calor con temperaturas que podrían superar los 45 grados

Andalucía registra nueve de las diez temperaturas más altas de España este sábado

Andalucía registra nueve de las diez temperaturas más altas de España este sábado

Las Hermandades del Rocío acudirán al TSJA por la subida en el coste de la barca para cruzar el Guadalquivir en Coria

Las Hermandades del Rocío acudirán al TSJA por la subida en el coste de la barca para cruzar el Guadalquivir en Coria

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia para las víctimas"

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia para las víctimas"

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents