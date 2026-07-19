Pogacar se vuelve generoso y Vingegaard abandona el Tour por caída

El día que Tadej Pogacar se volvió generoso, el Tour lloró como siempre hace cuando cae y abandona un campeón; un vencedor, el que siempre había acompañado al fenómeno esloveno, primero por delante y luego por detrás en el podio de París. Jonas Vingegaard se dio un trompazo terrible a 24 kilómetros de la meta del Plateau de Solaison, se rompió la clavícula derecha y se metió en la ambulancia mientras el jersey amarillo daba otra exhibición completa, que fue más humana que física.

Hacía años que no se veía nada igual. Los líderes del Tour parece muchas veces que se vuelven ogros, seres que sólo piensan en ellos mismos cuando se visten de amarillo. Pogacar estaba preparado para una quinta victoria, otro triunfo más en su incontestable dominio que sólo perderá si sufre una desgracia, más bien una tragedia, como la que apartó a Vingegaard de la lucha.

El Tour es suyo y lo sabe, así que en el Plateau de Solaison se convirtió en un gregario de oro, el que colocó a Isaac del Toro en el podio del Tour tras hacerle la subida. Lo quiere a su lado en París y si puede ser segundo mejor que tercero, aunque Remco Evenepoel se convirtió en el ciclista contestatario, el que nunca se rinde, y el que ganó la etapa… también con el permiso de Pogacar.

El fenómeno esloveno recompensó a su amigo, pero este, a la vez, le demostró que es un ciclista enorme, el que podría ser líder en cualquier equipo, el que se situó tercero de la general y el que arrebató el jersey blanco a Paul Seixas, que nunca se vino abajo, que se deshizo de Juan Ayuso, en un mal día del español, y el que seguirá luchando esta última semana para entusiasmar a una Francia entregada a su espíritu ciclista.

El Plateau de Solaison era un tormento de subida. Era el lugar donde Vingegaard quería seguir luchando al menos para llegar segundo a París, tal como hizo en 2024 y 2025, al igual que en 2021, antes de ganar los dos Tours siguientes, siempre al lado de Pogacar y siempre ofreciendo uno de los mejores duelos de la historia del ciclismo, a la altura de los de Coppi y Bartali, de Anquetil y Poulidor y de Merckx y Ocaña. “Sin Jonas, el Tour ya no será lo mismo. Ojalá se recupere y vuelva el año que viene mucho más fuerte”, fueron las primeras palabras de Pogacar, después de cruzar segundo la meta, después de dejar ganar a Evenepoel y agradecerle al belga con una palmada en la espalda la victoria que consiguió, la primera en su palmarés lograda en una etapa de montaña.

Mientras Pogacar subía en carroza a Del Toro con Evenepoel enganchado a rueda, Vingegaard llegaba al hospital, en un día que ya se le torció al danés cuando lo despertaron a las dos de la madrugada para un control antidopaje. “Eso no es humano”, se quejó Pogacar, al que también sacaron de la cama a las 5 de la mañana. Estas cosas sólo suceden en este deporte.

“Del Toro no ha podido ganar, pero ya está tercero y viste el jersey blanco”. Pogacar estaba más triste por el abandono de su rival danés. Del Toro cumplió y queda toda una semana, tres etapas duras en los Alpes con dos subidas al Alpe d’Huez para que el mexicano se doctore en el Tour y responda con un podio a la fe depositada por Pogacar.

La caída de Vingegaard cambió el guion del Tour, dejó más abierta que nunca la segunda plaza, el destino del podio y, de paso, la pelea por el jersey blanco a la que era ajeno por edad y que empezó a esfumársele a Ayuso. No pudo con Seixas. Perdió otros dos minutos con Pogacar y ya está a minuto y medio de volver a liderar la clasificación de los menores de 25 años. No fue su mejor día por la ruta de la Grande Boucle.

Pogacar humano, compañero, colega y hasta gregario por un día; así se le vio mientras subía por el Plateau de Solaison. Algo así nunca lo hicieron los ases del pasado, quizá también porque nunca tuvieron a sus órdenes a un corredor de la calidad de Del Toro, que casi gana el Giro del año pasado y que se ha apuntado todas las carreras de una semana que ha querido. En la meta de la 15ª etapa se anotó hace un mes el viejo Dauphiné.

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El Tour llega este lunes a su segunda jornada de descanso antes de que la única contrarreloj individual de la carrera refuerce a Evenepoel en la segunda plaza de la general para examinar a Del Toro y Seixas en la modalidad de enfrentarse al crono y a la espera de que resurja Ayuso, diestro y hábil en esta especialidad.

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