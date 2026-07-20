FÚTBOL
El emotivo mensaje de Iñaki Williams a su hermano Nico: "Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos"
El hermano mayor de los Williams felicitó a su hermano por la consecución del Mundial con un homenaje emotivo. "Has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible", escribió
Manel Ibañez
El segundo Mundial de España es un gran éxito gracias una excelente generación de futbolistas. 26 jugadores y todo un staff que en el último mes y medio se han desvivido por poner la segunda estrella en la piel de 'La Roja'. Pero detrás de cada una de estas personas hay mucha gente que ha estado apoyándoles detrás de las cámaras. Aparte de Lamine Yamal y el pequeño Keyne, la pareja de hermanos más famosa de la selección son Nico e Iñaki Williams.
Este último le dejó un emotivo mensaje a su hermano menor, felicitándole por el logro y poniendo en valor la historia de su familia. "Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algun dia puedan vivir lo que tu has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia que no es solo la nuestra sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor", escribió el capitán del Athletic Club.
Iñaki (Bilbao, 1994) y Nico Williams (Pamplona, 2002) son hijos de migrantes ghaneses: Félix Williams y María Comfort. Sus padres realizar una larga travesía para llegar a su nuevo país. En 1994, con la madre embarazada de Iñaki, cruzaron el desierto del Sáhara a pie y descalzos. Su idea inicial era viajar al Reino Unido debido al idioma, el inglés. Sin embargo, un amigo de la familia les recomendó ir a España, ya que les iba a salir más barato.
En abril de 1994, apenas dos meses antes del nacimiento de Iñaki, la familia Williams llegó a Botxo por casualidad. A su llegada a Melilla, fueron detenidos por la Guardia Civil después de saltar la valla. Al llegar como inmigrantes sin papeles, ingresaron en la cárcel con una orden de deportación. Sin embargo, un abogado de Cáritas les dijo que podía ayudarles.
Los Williams se mudaron poco después a Navarra. Primero a Sesma, donde el padre trabajó como granjero, y después a Pamplona, donde nació Nico en 2002. La familia vivió en la capital de Navarra hasta que Iñaki fichó por el Athletic Club en 2012, excepto su padre, que se fue a Londres en 2006 en busca de trabajo.
La última temporada no fue fácil para Nico Williams. Sus reincidentes problemas físicos con el Athletic Club incluso llegaron a hacer peligrar su presencia en la lista de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo. No obstante, como ha indicado su hermano Iñaki en el mensaje, hizo todo lo posible para ser uno de los elegidos.
"Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible", señaló el mayor de los Williams, que quiso tocar aún más la fibra en las últimas líneas: "Hoy el mundo te ha conocido mas si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por lo siglos de los siglos".
Y cerró el mensaje con unas palabras que no dejan a nadie indiferente. "Te admiro. Te amo. Campeón del mundo", finalizó.
Fuente: Sport
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