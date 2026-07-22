Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto Ibai LlanosDiana Rubio protocoloCórdoba - Sevilla FCCantores de HíspalisTregua calor AndalucíaSusto en JerezNueva interventoraIncendio Cerro AndévaloAlcalde Las Cabezas AP-4Teatro Lope de VegaHorario y dónde ver Trofeo Colombino
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Más de 50 mil argentinos inician una recogida de firmas para repetir la final del Mundial contra España por el arbitraje "corrupto"

La iniciativa forma parte de 'Change.org', una campaña en la que se señala al colegiado Slavko Vinčić de haber condicionado la final

Leandro Paredes, empujando a Gavi

Leandro Paredes, empujando a Gavi / RONALD WITTEK / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Espinosa

Parece ser que Argentina sigue con un sabor amargo después de perder la final. La final, disputada el 19 de julio, dejó a la selección argentina muy indignada. La derrota ha dolido en la afición, no solamente por el rendimiento deportivo del conjunto de Scaloni, a pesar de llegar a la final, sino por las decisiones de Slavko Vinčić.

La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Argentina y conquistó su segundo título mundial, en un partido que generó una enorme repercusión tanto por el resultado como por las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro.

Tras el pitido final, las celebraciones de España contrastaron con la decepción de la afición argentina. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de vídeos, análisis y opiniones sobre el desarrollo del partido, mientras numerosos aficionados comenzaron a debatir sobre algunas de las acciones más controvertidas de la final.

A pesar de que España fue claramente la selección menos beneficiada, entre las reacciones surgió una petición publicada en la plataforma Change.org en la que se solicita la repetición del encuentro con un árbitro diferente, en vez del eslovaco Slavko Vinčić. Consideran que determinadas decisiones influyeron en el desarrollo del partido y perjudicaron a la selección argentina en momentos clave del enfrentamiento.

La campaña ganó visibilidad rápidamente y ya lleva 57.000 firmas hasta el momento. A pesar de su difusión en internet, este tipo de iniciativas no tiene capacidad para modificar el resultado de una competición oficial organizada por la FIFA ni obliga a los organismos deportivos a revisar el desenlace del torneo.

La campaña contra Slavko Vinčić para repetir la final del Mundial.

La campaña contra Slavko Vinčić para repetir la final del Mundial. / Change.org

Algunos aficionados en redes sociales aprovecharon para recordar que en 2020 fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina mientras se encontraba en un establecimiento investigado por las autoridades. Sin embargo, el colegiado quedó en libertad tras prestar declaración y nunca fue acusado de ningún delito, por lo que pudo continuar desarrollando su carrera profesional con normalidad.

Desde el punto de vista reglamentario, la posibilidad de repetir una final mundialista es prácticamente inexistente. Solo circunstancias muy excepcionales relacionadas con errores en la aplicación de las reglas del juego o resoluciones de los órganos disciplinarios podrían abrir la puerta a una revisión, algo que no ocurre por la existencia de campañas de recogida de firmas en internet.

Otra recogida para expulsar a Argentina

Por otra parte, ya estaba en pie una extraña petición en la que se quería excluir a Argentina de la siguiente Copa del Mundo. Una inciativa que, a contrapronóstico, cerró con más de 23 millones de firmas.

Noticias relacionadas

La iniciativa se propuso en la web 'argentinaout.com', debido al supuesto (no comprobado) favoritismo arbitral hacia el conjunto argentino a lo largo del torneo.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: 'Es probable que este día ya no se cumplan los criterios
  2. Luz verde al proyecto para construir el tercer carril en la AP-4: irá desde Dos Hermanas a Las Cabezas
  3. El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros
  4. Recreativo Huelva-Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Colombino
  5. Huelva estrena una pasarela de madera de 1,7 kilómetros entre dos rincones paradisíacos: “Una de las mejores playas de España”
  6. Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía
  7. Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje
  8. La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán ante Croacia el 29 de septiembre

VÍDEO | Icónica Santalucía Sevilla Fest, volvamos a las plazas

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

La Policía alerta del error que puede arruinar tus vacaciones: estafas, robos y casas vacías

La Policía alerta del error que puede arruinar tus vacaciones: estafas, robos y casas vacías

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

Vázquez Consuegra gana el concurso para diseñar la nueva estación de Granada

Vázquez Consuegra gana el concurso para diseñar la nueva estación de Granada

La Junta de Andalucía nombra a sus delegados en las provincias: Almería, Jaén y Huelva estrenan representantes

La Junta de Andalucía nombra a sus delegados en las provincias: Almería, Jaén y Huelva estrenan representantes

Una técnica endovascular mínimamente invasiva resuelve en Sevilla un aneurisma aórtico de 8 centímetros inoperable con métodos convencionales

Una técnica endovascular mínimamente invasiva resuelve en Sevilla un aneurisma aórtico de 8 centímetros inoperable con métodos convencionales

Antony revela por qué rechazó la llamada de Kompany para ir al Bayern: "El Betis era el lugar para volver a ser feliz"

Antony revela por qué rechazó la llamada de Kompany para ir al Bayern: "El Betis era el lugar para volver a ser feliz"
Tracking Pixel Contents