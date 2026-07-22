Gavi (21 años), tras ser campeón del mundo, reflexiona sobre sus orígenes: "Le debo mucho a mi familia, a La Liara y al Betis"

Gavi ha aprovechado la resaca del título mundial para mirar hacia atrás y reconocer a quienes le acompañaron durante su formación. El centrocampista sevillano, que fue protagonista junto a Fabián Ruiz en el homenaje que Los Palacios y Villafranca rindió a ambos futbolistas, compartió en Instagram varias reflexiones sobre su trayectoria, marcada por las lesiones y por el respaldo constante de su entorno hasta convertirse en campeón del mundo con 21 años.

"Le debo mucho a mucha gente, empezando por mi familia, a la Liara, al Betis, a toda la gente de Masia que me acogió desde el primer día", escribió el jugador, que también quiso agradecer el trabajo de los distintos entrenadores y cuerpos técnicos que ha tenido a lo largo de su corta carrera.

El sueño de un niño de Los Palacios cumplido en Nueva York

"Que nadie me despierte de este sueño", comenzó escribiendo Gavi en una de sus publicaciones. El centrocampista recordó al niño que daba sus primeros toques en el pabellón Jesús Navas de Los Palacios y Villafranca con el deseo de vestir algún día la camiseta de la selección española en la máxima competición posible.

Gavi y Fabián posan tras la consecución del Mundial. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aquel sueño se hizo realidad en Nueva York, escenario de la final del Mundial. "El de un niño de Los Palacios y Villafranca que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en el pabellón Jesús Navas, y ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York", señaló el futbolista, que también subrayó la unión del vestuario como clave para superar cada eliminatoria hasta levantar el título: "Un grupo de animales que pasará a la historia y quedará para siempre en el recuerdo de todos".

La unión del vestuario, clave de la segunda estrella

El palaciego insistió en que cada uno de sus compañeros llegó al torneo con una historia distinta, pero que todos supieron remar en la misma dirección. "Cada uno con su historia, la fuerza de este grupo ha hecho que consigamos la segunda estrella para este país", afirmó, en alusión al segundo título mundial de la selección española tras el de Sudáfrica 2010.

El jugador quiso además hacer partícipes del éxito a los aficionados que siguieron el Mundial a través de la pantalla. "Millones de personas celebren este éxito, porque esto, se tiene que celebrar", añadió en su perfil de Instagram.

Las lesiones, la etapa más dura de su carrera

El camino hasta la cima no fue sencillo. Gavi reconoció que las lesiones le hicieron atravesar momentos complicados durante los últimos años, con una recuperación que exigió paciencia, trabajo y sacrificio para volver a competir al máximo nivel. "Mi historia es la de haberlo pasado mal los últimos años por las lesiones", explicó el centrocampista, que destacó el papel decisivo del apoyo de su entorno para mantener intacta la ilusión de regresar.

El carné de Gavi de La Liara. / Cedida

El futbolista agradeció especialmente el respaldo de su familia y sus amigos durante ese proceso. "Gracias a los míos, mi familia, amigos, y todo el trabajo y sacrificio hecho para llegar hasta aquí, hoy puedo decir que ha valido la pena", aseguró Gavi, que llegó a admitir que repetiría el mismo camino pese al sufrimiento vivido: "Volvería a pasar por todo y más".

El agradecimiento de Gavi al Betis, La Masia y el Barcelona

En sus mensajes, el centrocampista quiso recordar a todas las personas e instituciones que participaron en su formación. Gavi arrancó su trayectoria futbolística en La Liara, siguió creciendo en la cantera del Betis y más tarde se incorporó a La Masia, la escuela del FC Barcelona.

El jugador agradeció la acogida recibida desde su llegada al club azulgrana y puso en valor el trabajo de los distintos entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos que ha tenido a lo largo de su etapa en el Barcelona. "Entrenadores y staffs del FC Barcelona, que me hicieron crecer como futbolista y persona y llegar hasta poder ser campeón del mundo", escribió, vinculando así su éxito a un proceso de formación iniciado muchos años antes de levantar la Copa del Mundo.

El sevillano reservó también un recuerdo especialmente emotivo para su abuela, cuya memoria, aseguró, le dio fuerzas durante los meses más exigentes de la temporada. "Y un recuerdo especial para mi abuela, por esa fuerza extra que me diste estos últimos meses, estoy seguro que me has ayudado desde allá arriba", concluyó Gavi.