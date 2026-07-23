El Atlético Central afronta una temporada histórica: este es el precio del abono del equipo de los hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera

El Club Atlético Central, presidido por Jaime Soto y Alberto Herrera, hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera, respectivamente, encara la primera temporada de su historia en Segunda RFEF tras culminar un meteórico ascenso hasta la cuarta categoría del fútbol español desde su fundación en 2018.

Con ese ilusionante estreno a la vuelta de la esquina, la entidad sevillana ha presentado una campaña de abonados con precios populares para tratar de aumentar su masa social y llenar el Ciudad de Alcalá en un curso que promete marcar un antes y un después en el crecimiento del club.

Bajo el lema “Todo tiene su sitio y el Club Atlético Central también lo tiene en tu corazón”, el club ofrece cinco modalidades de abono adaptadas a distintos perfiles de aficionados.

Aficionados del equipo. / Pablo León

Abonos desde 25 euros para disfrutar del tercer equipo de Sevilla

El club, que nació con la intención de unir a aficionados de Sevilla FC y Real Betis y ser el tercer equipo de Sevilla, ha puesto a disposición de los aficionados diferentes precios y soluciones de pago para que sea accesible para todo el que quiera apoyar al cuadro blanquinegro.

El carné Blanquinegro, destinado a mayores de 25 años, tiene un precio de 100 euros, aunque también podrá abonarse en tres pagos de 33,33 euros. Por su parte, el abono Joven, para aficionados de entre 18 y 25 años, costará 50 euros o tres cuotas de 16,66 euros. También se mantiene el Pack Familiar, que incluye hasta dos tutores y todos los menores de la unidad familiar por 150 euros, con la posibilidad de fraccionarlo en tres pagos de 50 euros.

Los menores de 18 años podrán abonarse por 25 euros, mientras que la modalidad Simpatizen, dirigida a quienes quieran apoyar el proyecto sin asistir a los partidos, tendrá un coste de tres euros al mes.

Además del acceso a todos los encuentros como local, los abonados disfrutarán de ventajas exclusivas con patrocinadores, promociones especiales, actividades organizadas por el club y un carné físico personalizado para la temporada 2026/27. La entidad pretende reforzar el vínculo con una afición que ha acompañado al equipo durante su espectacular crecimiento en los últimos años y que ahora vivirá el mayor reto deportivo de su corta historia.

Un estreno ilusionante ante un histórico del fútbol español en Segunda RFEF

La campaña de abonados coincide con el inicio de la pretemporada del conjunto dirigido por Marcos Contreras, que ya ha comenzado a preparar un curso histórico. El Atlético Central regresó esta semana a los entrenamientos apenas un mes después de conseguir el ascenso frente al Caudal Deportivo y lo hace con una plantilla reforzada por nueve incorporaciones, entre ellas futbolistas con experiencia en el fútbol profesional como Álex Martínez y Fausto Tienza, que se suman a un vestuario en el que también destaca la presencia de Raúl Navas.

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El estreno liguero llegará en el Ciudad de Alcalá frente al Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, en una cita que supondrá el debut del Atlético Central en Segunda RFEF. El objetivo del club sevillano pasa por consolidarse cuanto antes en la categoría y seguir alimentando un proyecto que, en apenas ocho años de vida, ha logrado abrirse paso hasta la cuarta división del fútbol español.