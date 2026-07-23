La ronda francesa
Richard Carapaz da el golpe en la tierra de Ocaña
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Sergi López-Egea
Orcières-Merlette (enviado especial)
La primera de las tres etapas alpinas se resolvió en la subida a Orcières-Merlette con la victoira fugado del corredor ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio y vencedor del Giro de 2019, siempre con Tadej Pogacar, con medio equipo enfermo, siempre al frente de la general ante las dos llegadas consecutivas a Alpe d'Huez, primero este viernes subiendo por la tradicional ruta de las 21 curvas y el sábado a través del Col de la Sarenne.
Era la tercera vez que el Tour llegaba a Orcières-Merlette. La primera vez fue en 1971 con el histórico triunfo en solitario de Luis Ocaña. La última ocasión fue en 2020, con restricciones de público debido a la pandemia de covid.
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