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La ronda francesa

Richard Carapaz da el golpe en la tierra de Ocaña

ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Sergi López-Egea

Orcières-Merlette (enviado especial)

La primera de las tres etapas alpinas se resolvió en la subida a Orcières-Merlette con la victoira fugado del corredor ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio y vencedor del Giro de 2019, siempre con Tadej Pogacar, con medio equipo enfermo, siempre al frente de la general ante las dos llegadas consecutivas a Alpe d'Huez, primero este viernes subiendo por la tradicional ruta de las 21 curvas y el sábado a través del Col de la Sarenne.

Era la tercera vez que el Tour llegaba a Orcières-Merlette. La primera vez fue en 1971 con el histórico triunfo en solitario de Luis Ocaña. La última ocasión fue en 2020, con restricciones de público debido a la pandemia de covid.

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