La rajada de Cristiano Piccini, exjugador del Betis, tras su fallida entrada en el Atlético Central: “El valor de un club puede cambiar con los resultados. El valor de la palabra dada no debería hacerlo”

El grupo inversor Estrella Football Group no entrará finalmente en el Club Atlético Central. Esta decisión, comunicada por el propio club sevillano, ha sentado muy mal a Cristiano Piccini, exjugador del Betis y actual Jefe de Fútbol de la compañía.

El propio Atlético Central ha explicado en un comunicado que el entendimiento entre las partes se alcanzó el pasado mes de marzo en relación con una posible inversión en el club. Desde entonces, ambas entidades mantuvieron conversaciones y analizaron la operación, incluida la correspondiente due diligence, que concluyó de forma satisfactoria.

Sin embargo, el escenario cambió después del ascenso del Atlético Central a Segunda Federación. El club señala que, durante este periodo, su situación deportiva y sus perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo “han evolucionado de manera sustancial”, lo que hacía necesario revisar las condiciones inicialmente planteadas para adaptar la operación a la nueva realidad del proyecto.

Comunicado del Club Atlético Central / El Correo

Comunicado de Estrella Football Group

La versión de Estrella Football Group apunta en esa misma dirección, aunque con un matiz importante. El grupo sostiene que en marzo ambas partes llegaron a un acuerdo “sobre una posible inversión a un precio consensuado”, pero que el proceso para concretar la transacción “se prolongó más de lo previsto” y, con el paso del tiempo, “se perdió parte del impulso inicial”.

Tras el ascenso del club, según Estrella Football Group, el Atlético Central buscó revisar los términos previamente acordados. La compañía asegura que hizo “todo lo posible por encontrar una solución mutuamente aceptable”, aunque finalmente las partes no lograron cerrar un acuerdo sobre esas nuevas condiciones.

“Para Estrella Football Group, respetar los principios y compromisos previamente acordados es fundamental para la forma en que construimos alianzas”, señala el comunicado del grupo inversor, que atribuye el desenlace a “una diferencia de perspectiva” que impidió que la transacción siguiera adelante.

Pese a la ruptura de la operación, el Atlético Central subraya que el trato recibido por parte de Estrella Football Group ha sido “magnífico en todo momento” y agradece su interés, cercanía y profesionalidad durante todo el proceso. Además, la entidad sevillana sostiene que la decisión no altera “el respeto y la buena relación existente” entre ambas partes y no cierra la puerta a que sus caminos puedan volver a encontrarse en el futuro.

En la misma línea, Estrella Football Group asegura que nada de lo ocurrido cambia el respeto que siente por el Atlético Central, sus jugadores, cuerpo técnico y aficionados, y desea éxito al club en su nueva etapa. El grupo mantiene además su compromiso con una estrategia a largo plazo basada en colaborar con clubes que compartan sus valores y ambición para construir un éxito sostenible.

La rajada de Cristiano Piccini en redes sociales

Tras conocerse el desenlace, Cristiano Piccini, exjugador del Real Betis, Valencia, Fiorentina o Sporting de Lisboa, entre otros clubes, reaccionó en redes sociales con un mensaje que deja entrever su malestar por la ruptura de la operación. “El valor de un club puede cambiar con los resultados. El valor de la palabra dada no debería hacerlo. Mucha suerte”, escribió el italiano.

El Atlético Central afrontará así su nueva etapa en Segunda Federación sin la entrada de Estrella Football Group, después de una temporada histórica marcada por el ascenso y por el crecimiento deportivo e institucional del proyecto.