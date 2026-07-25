Norris rompe la racha de Mercedes y se lleva la pole en Hungría; Alonso, en Q2

El Gran Premio de Hungría ha comenzado a marcar el inicio de la recuperación de Aston Martin y por primera vez esta temporada Fernando Alonso ha conseguido superar la primera ronda de clasificación, lo que este domingo le permitirá abordar la carrera en 16ª posición.

El pulso de los favoritos, frenético, se ha saldado en favor Lando Norris (McLaren), que después de diez poles consecutivas de Mercedes, ha roto la racha y se ha hecho con su primera pole de la temporada (1.17.207).

El vigente campeón ha superado por solo 12 milésimas a Lewis Hamilton en un pulso trepidante y Charles Leclerc saldrá desde la segunda fila escoltado por el líder del Mundial Kimi Antonelli, que solo ha podido ser cuarto. Los comisarios investigan a Hamilton y Antonelli por sendas obstaculizaciones, lo que podría variar la parrilla del domingo.

Fernando Alonso ha confirmado el salto cualitativo de Aston Martin y ha accedido por primera vez a Q2, mientras que Carlos Sainz sigue en caída libre con Williams .

Q1: Primera Q2 de Alonso

Aunque Norris ha dominado la tercera y última sesión libre y ha sido el único en bajar de 1.18 esta mañana en el Hungaroring, Ferrari partía como máximo candidato a la pole, con Leclerc y Hamilton. El heptacampeón fue el más rápido del viernes y es el piloto más laureado de la historia en el trazado magiar, con nueve poles y ocho victorias.

Ya en su primera vuelta de Q1 con medios Hamilton se ha situado al frente (1.18.7), pero Verstappen le ha superado por 74 milésimas. Antonelli, en su primer aviso, se ha intercalado entre ambos, aunque han invalidado su vuelta. Y Norris se ha unido a la ‘fiesta’ de la clasificación más ajustada del año para rebajar su tiempo a 1.18.2.

Pero la gran noticia estaba en la zona baja de la tabla: Por primera vez esta temporada un Aston Martin, el de Fernando Alonso, lograba pasar a la segunda ronda. Las 16 mejoras que incorpora el AMR26-B en Hungría han validado el salto cualitativo esperado y el asturiano se ha exprimido en una vuelta perfecta para cumplir su objetivo, recortando a 1.8 segundos la distancia con Norris para apuntalar el 16º puesto, el último de acceso a Q2. Sainz (18º) no ha podido mejorar la pésima imagen del Williams en Libres y ha caído a las primeras de cambio junto a Bearman, Albon, Stroll, Bottas y Sergio Pérez.

Q2: El líder, contra las cuerdas

Alonso ha vuelto a pista sin más neumáticos en su garaje ni más expectativas de continuidad. Hadjar ha trompeado con el Red Bull, al mismo tiempo que Verstappen se alzaba en primer puesto (1.18.2), con Norris a tres décimas y tiempos aún discretos.

Hamilton ha pisado el acelerador para liderar con 1.17.931, el mejor tiempo del fin de semana hasta ese momento y Alonso ha cerrado su última vuelta con blandos a 1.8 del británico, manteniendo las diferencias. Hadjar, recuperado del susto, ha mejorado (1.17.8) para sellar su pase a Q3. Norris, de nuevo el más rápido, lo ha conseguido con un crono de 1.17.4.

Antonelli ha estado al borde de la eliminación prematura, después de recibir una segunda sanción de límites de pista, aunque lo ha salvado en su último giro. Han caído Lawson los Alpine de Gasly y Colapinto, Bortoleto, Ocon y Alonso, a solo una décima del francés.

Q3: La pole

La definitiva batalla por la undécima pole del curso, la última antes del parón veraniego, se ha desarrollado a ritmo frenético y con pronóstico incierto hasta el último minuto. Hadjar ha pagado caro su trompo, afrontando el pulso con un solo juego de neumáticos.

Norris, dominador indiscutible del primer sector del Hungaroring, se ha situado en pole provisional (1.17.3), pero Hamilton no se lo ha permitido y se ha encaramado en lo alto de la tabla con un tiempo de 1.17.219. Todos han mejorado respecto a la ronda anterior.

Hamilton avistaba la que podía ser su décima pole en Hungría a falta del asalto final, con Norris como principal amenaza, y Leclerc, Antonelli y Verstappen a la expectativa. Los Ferrari no ha mejorado su tiempo, Verstappen se ha ido largo y ha provocado una bandera amarilla que ha molestado a los que le seguían, el Mercedes de Russell ha sufrido un nuevo fallo de fiabilidad y Antonelli solo ha podido ser cuarto.

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Norris, lanzado, sí ha progresado y le ha arrebatado la pole a Hamilton por solo 12 milésimas, con un tiempo de 1.17.207, arruinando la fiesta de Ferrari y provocando el delirio en el box de McLaren, que tras Aston Martin es el segundo equipo que más actualizaciones incorpora este fin de semana.

Fuente: Sport