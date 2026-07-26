Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velada del añoIncendios AndalucíaIntervención de la Junta de AndalucíaDeudas MorancoPlaya tres orillasPatrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAlerta alimentariaRosario Flores Cádiz
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Alonso vuelve a sonreír: “Empieza un nuevo Mundial”

Si el AMR26-B mejoró notablemente a una vuelta para pasar a Q2 en Hungría, en ritmo de carrera, un terreno inexplorado, el coche ha ido todavía mejor

Alonso se marcha de vacaciones convencido de haber dejado atrás la pesadilla: “Teníamos el ritmo para seguir a la clase media”

Alonso, sonriente en el paddock de Hungría junto a Bortoleto.

Alonso, sonriente en el paddock de Hungría junto a Bortoleto. / Aston Martin F1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Peiró

Budapest (Hungría)

Fernando Alonso se llevó su primera alegría del año, en el plano deportivo, el sábado. Llegó a Q2 de forma inesperada porque el coche verde vuelve a correr tras las dieciséis mejoras que han implantado en Hungría.

En un fin de semana especial, acompañado de su familia en el circuito, se va de vacaciones con una sonrisa, esa que había perdido desde el año pasado. Si el AMR26 mejoró notablemente a una vuelta, en ritmo de carrera, un terreno inexplorado, ha ido todavía mejor. “Es un buen paso adelante tanto en carrera como a una vuelta, una buena base para trabajar en la segunda parte del año”, comentó Alonso a los medios españoles, tras terminar decimocuarto.

“Teníamos el ritmo para seguir a la clase media”. Aston Martin fue más rápido que los Williams, los Haas, los Cadillac y que un Alpine. Ahora falta mejorar el motor para compensar ese déficit en rectas: “Ahora esperamos ganar un poco más velocidad en las rectas. Empieza un nuevo campeonato para nosotros”.

No obstante, el asturiano se mantuvo cauto pese a la gran mejora: “Como esperábamos, la correlación es buena aunque todavía es muy pronto con este coche porque es completamente nuevo, es un concepto totalmente nuevo, seguro que hay algo de set up para optimizar, en la siguiente carrera vendrá la mejora de motor, será interesante ver lo que podemos luchar en Zandvoort”.

"Esperemos que sea un nuevo inicio en el campeonato. Tenemos ganas de Zandvoort para intentar ser un poco más competitivos en términos de velocidad en recta. En la carrera en la que estamos ahora necesitamos esa velocidad extra”, expresó el asturiano, que terminó justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll y protestó por radio por la estrategia.

El canadiense, a 18 segundos de los puntos. Si ese motor fuera mejor… “hay algo de presión para Honda (bromea)… somos un equipo y trabajamos juntos y entre todos, Honda ha ayudado desde principio de año a solucionar las debilidades del coche y nosotros les hemos ayudado a ellos con consistencia en las vueltas, en el deployment, en el software, es un camino largo y lo sabemos pero ojalá este sea el primer paso para que ambas fábricas tengan más confianza, eso es lo más importante”.

Noticias relacionadas

Hubo algún amago de vibraciones el viernes pero parecen haberse disipado: “Se han solucionado completamente, cambiamos la unidad de potencia para la qualy, a lo mejor es que la vieja tenía estas cosas, en sábado y domingo ya no he sentido nada”.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rubén del Campo (Aemet) anuncia un cambio excepcional en Andalucía: “Hacía más de dos meses que no sucedía”
  2. La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas que estarán listas a finales del año
  3. La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel
  4. La Guardia Civil encontró más de 1,8 millones de euros en efectivo a la trama de Pascual Llopis y Mario García
  5. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  6. El sistema Séneca investiga un posible hackeo: la Consejería de Educación da nuevas contraseñas a todos los usuarios
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 25 de julio de 2026
  8. Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos 'que son una ratonera

Vídeo | Entrega de galardones de La Velá de Santa Ana 2026

Un año de empleo y formación para 4.600 andaluces: requisitos y cómo solicitarlo

Un año de empleo y formación para 4.600 andaluces: requisitos y cómo solicitarlo

Juanma Moreno aplaude el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro"

Juanma Moreno aplaude el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro"

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada con epicentro en La Malahá

Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada con epicentro en La Malahá
Tracking Pixel Contents