Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid

El Real Madrid se ha topado con un rival complicado en la mesa de negociación, el RasenBallsport Leipzig, club perteneciente a la empresa austríaca de bebidas energéticas Red Bull. El club teutón advirtió desde el primer momento que Yan Diomande no saldría del club si no depositaban los 130 millones que pedían y no solo no ha cedido un milímetro en la negociación, incluso ha estirado un poco más esa cifra. Los alemanes rechazaron una primera oferta de 100 millones y una segunda de 120.

El más caro de la historia

El Leipzig se ha mantenido inflexible provocando incluso que el jugador se ejercitase este lunes con el resto del equipo en las instalaciones del club pese a estar casi cerrado su traspaso al Real Madrid. Así que el jugador se entrenaba en el gimnasio mientras José Ángel Sánchez, el director general blanco, trataba de cerrar los últimos flecos de una operación que se ha disparado hasta los 135 millones, con un fijo de 115 millones y unas variables que elevan ese precio en otros 20 millones. Sin contar las comisiones de los intermediarios... Esto lo convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid por encima de los 127 que pagó por Bellingham al Borussia Dortmund y los 120 que costó el traspaso de Hazard del Chelsea.

La actitud inflexible de los alemanes provocó que el París Saint-Germain desistiese en su afán por hacerse con los servicios del marfileño de 19 años informando de ello en un comunicado que mostraba su enfado. "El Paris Saint-Germain ha retirado oficialmente esta noche su interés y ha puesto fin a todas las negociaciones por Yan Diomande. La cantidad exigida por el traspaso, así como las pretensiones salariales, eran totalmente desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado. El PSG no se apartará de sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla". Un mensaje sorprendente viniendo de uno de los clubes que se ha caracterizado por inflacionar el mercado pagando precios desorbitados y protagonizando algunos de los fichajes más caros como los 222 millones de euros que pagó al Barcelona por Neymar, los 180 al Mónaco por Kylian Mbappé, los 90 al Eintracht por Kolo Muani, los 75 al Nápoles por Kvaratskhelia o los 68 al inter por Achraf Hakimi.

Florentino Pérez decidió entrar en una subasta con uno de los llamados clubes-Estado cambiando su política fichajes, ya que hasta ahora la estrategia del club blanco era apostar por promesas como Diomande en edades más tempranas, como hizo con Vinícius, Rodrygo, Endrick o Mastantuono. Ahora ha pujado fuerte por un futbolista que suma 56 partidos como profesional (32 con el Leipzig, 14 con la selección de Costa de Marfil y 10 con el Leganés), en los que ha marcado 14 goles. Cifras que no justifican los 135 millones de su traspaso, por más que sea un futbolista de enorme futuro. Diomande estaba hace un año en Leganés, club que pagó por él 1,5 millones y que lo vendió tras diez partidos al Leipzig por 20. En las próximas horas el Real Madrid hará público el fichaje del extremo, que se incorporará esta misma semana a los entrenamientos a las órdenes de José Mourinho. La voluntad del jugador de regresar a Madrid ha sido decisiva para cerrar un acuerdo que ha levantado cierta controversia entre el madridismo por el precio de la operación.

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No será la última porque el club blanco ha cerrado también un acuerdo con Rodrigo Hernández y trabajará ahora en hacer lo propio con el Manchester City, con el que tiene un año de más de contrato. Los blancos no tienen prisa por cerrar esta operación porque el jugador se operará en estos días de una lesión en la espalda y pasará unas semanas de baja antes de incorporarse, lo que le da margen para tomarse la negociación con el club inglés con calma. El City ya conoce las intenciones del internacional español, que le informó de su deseo de regresar a jugar a España tras la marcha de Pep Guardiola y de compañeros como Bernardo Silva, John Stones y anteriormente otros como Kevin De Bryune. Además, el City ya ha fichado al que será su sustituto, el inglés Elliot Anderson, que llega del Elliot Anderson Nottingham Forest tras pagar 136 millones por su traspaso, lo que le convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del club. Según informa la prensa inglesa la operación de Rodri podría rondar los 45 millones fijos, más 15 en variables. Aunque la idea del Real Madrid es no gastar más de 50 'kilos' en el traspaso del Balón de Oro del pasado Mundial.

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