Selección brasileña
Carlo Ancelotti anuncia una renovación de Brasil con el Mundial 2030 en el punto de mira
El técnico italiano pretende restructurar la 'Canarinha' en los próximos cuatro años y dar más importancia a las jóvenes promesas del país
Max Pérez
Vienen tiempos de cambios en la pentacampeona del mundo. Brasil no era de las favoritas en el Mundial de este verano. y aun así consiguió dar menos de lo esperado: la Noruega de Haaland pasó por encima de una 'canarinha' que brilló por su ausencia. Por ello, su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, anunció que la plantilla brasileña vivirá una revolución para tratar de regresar a la cima.
Así lo detalló el técnico italiano tras reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para definir la hoja de ruta del equipo de cara al próximo Mundial. Ancelotti, que llegó al mando de Brasil en 2025, renovó en mayo hasta 2030, para llegar a la Copa del Mundo de España, Marruecos y Portugal.
La Copa América 2028, primer título a la vista
Previo a la cita mundialista, llegarán la liguilla sudamericana de clasificación, que empezarán en la segunda mitad de 2027. Un camino que, a priori, tiene que ser más llano de lo habitual por la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay, que serán sede de los partidos inaugurales del centenario de la Copa del Mundo.
Un año más tarde, en 2028, llegará la Copa América, el primer gran reto de esta selección brasileña renovada. "Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el experimentado entrenador en un comunicado.
Los jóvenes toman la delantera
Ancelotti no dio más detalles ni nombres concretos, pero todo apunta a un cambio de ciclo en el que las jóvenes promesas de la Brasileirao tendrán mucho que decir. En contrapartida, habrá jugadores más veteranos como Casemiro o Neymar, entre otros, que pueden desaparecer del equipo por la edad.
Al mismo tiempo, la CBF tiene la intención de mejorar la coordinación entre la selección absoluta y las selecciones formativas. Ofrecer un buen papel en el mundial sub-17 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son los primeros objetivos que se ha fijado la Confederación.
“Esto marca el inicio de una nueva etapa en nuestra labor al frente del departamento de Selecciones Nacionales. Trabajaremos arduamente durante este periodo para poder representar bien a nuestro país en todas las competiciones que se avecinan, comenzando con las eliminatorias para el Mundial y la Copa América”, comentó Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones nacionales masculinas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La ONCE y el Gobierno repartirán gratis dos millones de gafas para ver el eclipse: dónde y cómo conseguirlas en Andalucía
- Estabilizado el incendio forestal próximo a Islantilla Golf, cerca de la playa de Islantilla, en Lepe: el Infoca retira los medios aéreos
- No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
- De Casa Manteca a El Albero: estos son los restaurantes favoritos de Carlos Herrera para comer en Cádiz
- Los neonazis irrumpen en la manifestación contra la mezquita de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en el Polígono Sur
- Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
- La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)
- Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril