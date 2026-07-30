Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCJulio Díaz en el Sevilla FCAlquiler en SevillaOla de calor AndalucíaQuieren bandera Andalucía en WhatsappHuelga Renfe AndalucíaOperación salida en la AP-4Multa aparcar en la playaRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin

Expediente

El Barça recibe la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

La Federación Española abre expediente al club blaugrana, que tiene unos días para presentar alegaciones y tiene previsto hacerlo

El Barça enfrenta la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez

El Barça enfrenta la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ferran Correas

Novedades en el caso Julián... aunque no directamente relacionadas con la posible llegada del delantero argentino al Spotify Camp Nou este verano. El FC Barcelona ha recibido la notificación de la denuncia que el Atlético de Madrid presentó a la Federación Española de Fútbol y la FIFA por, presuntamente, haber hablado con el futbolista con contrato en el Metropolitano hasta 2030 a sus espaldas.

En la notificación enviada por parte de la RFEF, la entidad presidida por Rafael Louzán traslada al Barça que se ha abierto un expediente y le recuerda que tiene unos días para presentar alegaciones. Los abogados del club blaugrana, que están estudiando la denuncia colchonera, tienen la intención de hacerlo para defender los intereses de la entidad.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026 / EFE

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, afirmó Miguel Ángel Gil a mediados de junio. El conjunto rojiblanco la hizo efectiva semanas después y en las últimas horas se ha trasladado formalmente al Barça.

En la zona noble blaugrana se considera que esta denuncia del Atlético no tiene recorrido. Recuerdan que fue el futbolista quien declaró públicamente sus intenciones de cambiar de aires y "cumplir su sueño" y que, días después, el club presentó la oferta de 100 millones de euros que caducará próximamente. Además, el propio Atlético reconoce que la denuncia no se basa en pruebas de los contactos entre el Barça y Julián, sino en indicios.

Operación compleja

Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo de la dirección deportiva encabezada por Deco para reforzar la posición de '9' del equipo de Hansi Flick. El Atlético de Madrid, sin embargo, ha dejado muy claro públicamente que no quiere negociar con el club blaugrana por la 'araña'. El futbolista argentino, finalista del Mundial, está citado por Simeone para incorporarse a la pretemporada colchonera el próximo 10 de agosto.

Otro gesto de Julián podría ayudar a desencallar una operación que sigue antojándose muy compleja. La dirección deportiva del Barça, de hecho, explora alternativas en el mercado para no quedarse sin relevo de Robert Lewandowski en el presente verano.

Noticias relacionadas

"Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró el argentino en plena disputa del Mundial. Fue el movimiento público que dio el pistoletazo de salida a un culebrón que aún tiene muchos capítulos interesantes por vivir.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
  2. Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
  3. Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
  4. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  5. No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
  6. Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
  7. La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados
  8. Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Fallece el actor algecireño Manolo Solo, pilar del cine español desde Andalucía

Fallece el actor algecireño Manolo Solo, pilar del cine español desde Andalucía

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

El falso récord de calor de Sevilla que la Aemet acaba de desmentir

El falso récord de calor de Sevilla que la Aemet acaba de desmentir

Los chefs gallegos coinciden: “Los mejillones al vapor mejoran si usas muy poca agua y no los amontonas en la olla”

Los chefs gallegos coinciden: “Los mejillones al vapor mejoran si usas muy poca agua y no los amontonas en la olla”

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Fallece Manolo Solo, actor algecireño, a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

Fallece Manolo Solo, actor algecireño, a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

La Diputación de Sevilla 'salva' la Residencia Flora Tristán con la inyección de un millón de euros: las obras comenzarán el 17 de agosto

La Diputación de Sevilla 'salva' la Residencia Flora Tristán con la inyección de un millón de euros: las obras comenzarán el 17 de agosto
Tracking Pixel Contents