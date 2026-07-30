Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bar Citröen SevillaEl Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCHuelga Renfe sevillaJulio Díaz en el Sevilla FCOla de calor AndalucíaQuieren bandera Andalucía en WhatsappOperación salida en la AP-4Multa aparcar en la playaRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin

Polémica en el Fútbol

La propuesta de Infantino para privatizar el Mundial, en cifras

Infantino estudia crear una empresa para gestionar y vender acciones del Mundial

Dani Olmo, durante la celebración del Mundial con España

Dani Olmo, durante la celebración del Mundial con España

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Begoña González

Begoña González

Barcelona

El fútbol mundial se encuentra en estos días ante la que podría ser una de las decisiones más importantes de todos los tiempos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso hace a penas unos días un cambio radical del modelo económico de la organización a partir de la privatización del Mundial de fútbol. La propuesta, que ha generado una oleada de críticas provenientes de muchos sectores diversos del fútbol, supondría el mayor cambio económico en la historia de la FIFA. El presidente pretende abrir por primera vez la puerta a inversores privados en la explotación comercial de la Copa del Mundo (masculina, femenina y el Mundial de clubes) mediante la creación de una nueva sociedad, FIFA Forward Enterprise (FFE), una operación con la que aspira a multiplicar la financiación destinada a las 211 federaciones miembro.

Estas son las principales cifras que resumen el proyecto:

20.000 millones de dólares

Ese sería el valor estimado de FIFA Forward Enterprise, la nueva filial que concentraría todos los ingresos comerciales de la FIFA: derechos audiovisuales, patrocinio, venta de entradas, licencias y el resto de negocios asociados a sus competiciones.

4.200 millones de dólares

Es la cantidad que la FIFA calcula que podría captar en una primera fase mediante la venta de participaciones minoritarias de esa nueva empresa a inversores privados. El organismo insiste en que esos socios no tendrían capacidad de decisión sobre la gobernanza del fútbol ni sobre la organización de los torneos.

Un 30 % de la nueva sociedad

Según el plan adelantado por diversos medios, la FIFA estudia vender hasta un 30% de FIFA Forward Enterprise a inversores seleccionados, manteniendo el control accionarial y deportivo de la compañía.

Más de 10.000 millones para el desarrollo del fútbol

La FIFA sostiene que la entrada de capital privado permitirá elevar la inversión destinada al desarrollo del fútbol mundial por encima de los 10.000 millones de dólares en los próximos ciclos, frente a los 2.700 millones previstos si la propuesta no sale adelante.

Hasta 40 millones de dólares por federación entre 2027 y 2030

Cada una de las 211 asociaciones miembro recibiría 20 millones de dólares a través del programa FIFA Forward, frente a los ocho millones inicialmente presupuestados para ese periodo.

A esa cantidad se sumarían otros 20 millones mediante el nuevo FIFA Fast Forward Programme, destinados a proyectos estratégicos como estadios, ciudades deportivas, centros de entrenamiento o instalaciones para el fútbol base.

86 millones de dólares en doce años

En la carta remitida a las federaciones, Infantino asegura que, sumando ambos programas durante los tres próximos ciclos mundialistas, cada asociación podría percibir hasta 86 millones de dólares. El presidente de la FIFA compara esa cifra con los tres millones que, según afirma, recibían las federaciones en periodos equivalentes antes de su llegada al cargo.

53 días para decidir

Las 211 federaciones disponen hasta el 19 de septiembre para pronunciarse sobre la propuesta. Según publicó The Times, Infantino ha vinculado la aprobación del proyecto al incremento de la financiación, advirtiendo de que, si el plan es rechazado, el reparto global de ayudas sería casi un 75% inferior.

Noticias relacionadas

La clave del proyecto

Aunque la FIFA seguirá siendo formalmente una organización sin ánimo de lucro y conservará el control del calendario, las reglas y las competiciones internacionales, por primera vez permitiría la entrada de capital privado en la explotación comercial de su principal activo: el Mundial. Ese es precisamente el punto que ha provocado la fuerte oposición de la UEFA, varias confederaciones continentales, federaciones nacionales y asociaciones de clubes, que consideran que la iniciativa abre la puerta a una privatización parcial del negocio de la Copa del Mundo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
  2. Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
  3. Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
  4. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  5. No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
  6. Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
  7. La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados
  8. Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

Mueren dos menores en un incendio en una vivienda en Benalmádena

Mueren dos menores en un incendio en una vivienda en Benalmádena

La UEFA y sus federaciones pactan un boicot a la FIFA: no participarán en las competiciones si continúa con los planes de privatizar el Mundial

La UEFA y sus federaciones pactan un boicot a la FIFA: no participarán en las competiciones si continúa con los planes de privatizar el Mundial

Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, sobre la Mezquita: "Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor"

Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, sobre la Mezquita: "Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor"

El Ayuntamiento de Cádiz retira el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón por su condena por violencia de género

El Ayuntamiento de Cádiz retira el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón por su condena por violencia de género

Qué trenes circularán en Sevilla durante la huelga de Renfe de este viernes, 31 de julio: listado y horarios

Qué trenes circularán en Sevilla durante la huelga de Renfe de este viernes, 31 de julio: listado y horarios

Archivado el caso de la agresión viral a una menor en Moguer (Huelva) por tener las implicadas menos de 14 años

Archivado el caso de la agresión viral a una menor en Moguer (Huelva) por tener las implicadas menos de 14 años

Muere el actor Manolo Solo a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

Muere el actor Manolo Solo a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”
Tracking Pixel Contents