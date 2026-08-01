Paula Blasi llega al Tour castigada de gregaria

El Tour empieza este sábado en Lausana, en la faceta femenina, con una Paula Blasi que entra en la prueba como una de las favoritas, aunque con las alas cortadas por su equipo. El UAE no tiene previsto que la catalana luche por la clasificación general, un reto por el que está preparada, en buen estado físico, pero con un papel secundario en su escuadra que estará liderada por la polaca Dominika Włodarczyk y la italiana Elisa Longo Borghini.

Wlodarczyk terminó el Tour de los Pirineos en segundo lugar por detrás de Blasi y el año pasado fue cuarta en el Tour. Longo Borghini no cumplió las expectativas que tenía en Giro y Vuelta a Suiza, aunque el equipo siempre mantuvo que era la líder para la ronda francesa.

Blasi llega al Tour después de ganar todo lo que ha disputado desde que en mayo consiguió el triunfo en la Vuelta; entre otras carreras, la Volta. Ha estado concentrada principalmente en Andorra y se ha repuesto de la caída sufrida en el campeonato de España de contrarreloj.

El mapa del Tour femenino. / ASO

Sin embargo, estos datos no han sido suficientes para ganarse la confianza en el equipo. Ella estaba como reserva al principio de temporada y con este estatus secundario llega al Tour. Le han exigido que no dispute al máximo de las posibilidades la contrarreloj del próximo martes -21 kilómetros en Dijon- y no han compartido la idea de Blasi de desplazarse en julio al Ventoux para conocer la dureza de sus rampas. Será la etapa reina y se disputa el próximo viernes; la primera vez que lo subirán mujeres en competición. Ella ascenderá a ciegas, y no por decisión personal.

La 'soldado' Blasi

Así las cosas, y si no se libera la ‘soldado’ Blasi de las ataduras con las que acude a este Tour, la situación no es la más apropiada para que la catalana luche por la victoria frente a las dos grandes favoritas, Demi Vollering, que prácticamente ha ganado todo lo que ha corrido este año, y Pauline Ferrand-Prévot, vencedora de la última Grande Boucle, pero que lleva una temporada incierta e irregular.

La primera etapa con salida y llegada a Lausana, en Suiza. / ASO

En la decisión del UAE para no darle a Blasi la batuta del equipo estaría de fondo la decisión de la corredora de abandonar la escuadra a finales de año, en una carrera donde el Movistar se sitúa en posición preferente. El conjunto de Eusebio Unzué presenta en el Tour a la otra Paula, la navarra Ostiz, de 19 años, campeona del mundo y de Europa en categoría júnior.

Los precedentes

No es la primera vez que ocurren situaciones similares en este deporte, aunque no se habían dado casos en la vertiente femenina. Se recuerda, por ejemplo, como el desaparecido Mapei no alineó a Fernando Escartín en la Vuelta 1995 después de haberse comprometido con el Kelme. En 2005, el Phonak dejó fuera de la ronda española a Óscar Pereiro porque al año siguiente corría con el Caisse d’Epargne (antigua denominación del Movistar). El irlandés Sam Bennett fue excluido del Tour 2021 por el Quick Steep ya que había firmado por el Bora. Y así varios ejemplos más. En otros deportes, como el fútbol, se aprovecha a la estrella hasta al final y nunca quedaría en el banquillo de una final por mucho que se hubiese comprometido con otro club.

Con las compañeras de equipo; Blasi es la segunda por la derecha, de pie, y Mavi García, la primera por la izquierda agachada. / UAE TEAM

Ahora, Blasi deberá sobreponerse en un Tour que se le ha puesto cuesta arriba antes de partir y que incluye tres etapas nerviosas de inicio. Este sábado se llega a la cota de Sant François de Lausana, el domingo habrá un esprint en Ginebra y el lunes una fuga a la vista en Poligny, ya en Francia. Después de la contrarreloj, ocho puertos el miércoles y otros seis el jueves por los alrededores del Macizo Central. Después de la etapa reina del Ventoux, un sábado de fugas hacia Niza y la etapa final con los puertos que acostumbran a cerrar en el apartado masculino la París-Niza.

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Un terreno magnífico para una buena corredora pero que, inicialmente, verá a Blasi en su papel de gregaria, a pesar de haber sido en Lausana la más requerida del UAE. “El equipo apuesta por Dominika y Elisa. Así que sí, ese será el plan del equipo. Y sí, me voy a entregar al máximo para ello. Será duro, porque también me han dicho que no podré disputar la contrarreloj ni buscar victorias de etapa, pero creo que tienes que demostrar cómo trabajas para las demás para que luego ellas trabajen para ti”, ha declarado Blasi antes de estrenarse en el Tour. Así las cosas, será una Grande Boucle muy complicada para la ciclista catalana.

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