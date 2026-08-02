Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menores Ceuta prueba PP-VoxAndalucía superdotadosRepartidos bicicletasIñaki González-PolPlayas abiertas AndalucíaReacciones Iñaki González-PolPiscina 2 euros SevillaÁlvaro Fabre BetisAyudas Pagés del CorroEclipse en SevillaCentro Vaguada MadridCortes SE-20
instagramlinkedin

Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Islamabad

Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
  2. Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"
  3. Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Agosto de este sábado 1 de agosto de 2026
  4. Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: bajada de temperaturas el lunes y vuelta a los 40 grados de nuevo
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 1 de agosto de 2026
  6. Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
  7. Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 1 de agosto de 2026
  8. La AP-4 acumula retenciones kilométricas hacia Cádiz en plena operación salida de agosto

La Primitiva y la Bonoloto dejan miles de euros en Sevilla y Málaga y ONLAE recuerda el bote de Euromillones: 98 millones

La Primitiva y la Bonoloto dejan miles de euros en Sevilla y Málaga y ONLAE recuerda el bote de Euromillones: 98 millones

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están abiertas al baño menos una

Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están abiertas al baño menos una

¿Reservar una plaza de aparcamiento con una bombona en Matalascañas? La Policía Local avisa de multas de hasta 500 euros

¿Reservar una plaza de aparcamiento con una bombona en Matalascañas? La Policía Local avisa de multas de hasta 500 euros

Cortes nocturnos en la SE-20 de Sevilla durante seis días desde este domingo: estos son los recorridos alternativos

Cortes nocturnos en la SE-20 de Sevilla durante seis días desde este domingo: estos son los recorridos alternativos

Se suceden las reacciones de instituciones y compañeros por la muerte de Iñaki González-Pol: «Un servidor público ejemplar»

Se suceden las reacciones de instituciones y compañeros por la muerte de Iñaki González-Pol: «Un servidor público ejemplar»

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad
Tracking Pixel Contents