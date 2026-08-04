La Comunidad de Madrid inspecciona el estadio del Rayo mientras los aficionados se revuelven contra el traslado a Burgos

Esta vez sí. Tras dos intentos infructuosos, la Comunidad de Madrid ha podido inspeccionar por fin este martes el Estadio de Vallecas. Al menos cinco técnicos del Gobierno regional han accedido esta mañana al recinto para evaluar el estado de las instalaciones y poder así concretar las obras urgentes e imprescindibles que permitan garantizar su uso en condiciones de seguridad.

La visita se ha producido después de que el Rayo Vallecano negara el acceso a los operarios autonómicos hasta en dos ocasiones durante la semana pasada. El club cumplió así el compromiso adquirido el lunes por su presidente, Raúl Martín Presa, durante la reunión que mantuvo con el consejero regional de Deportes, Mariano de Paco, para tratar de desbloquear la crisis institucional.

Además de la apertura del estadio, condición indispensable para el buen término del encuentro, Presa también se comprometió a aportar la documentación necesaria para acreditar que ha cumplido sus obligaciones de conservación y mantenimiento, algo que el Ejecutivo autonómico asegura que todavía no ha sucedido. "Esto no es un enfrentamiento entre el club y la Comunidad de Madrid, sino una reclamación de responsabilidad desde la Administración", señaló ayer el consejero.

El pasado 28 de julio, la Comunidad anunció que suspendía cautelarmente la concesión del estadio tras detectar graves deficiencias de seguridad que obligan a acometer reformas urgentes. Desde entonces, mientras negaban el acceso al recinto, distintos vídeos grabados por vecinos y periodistas han mostrado cómo trabajadores del club, con su vicepresidente, Alfonso Martín Presa, a la cabeza, se afanaban por limpiar a toda prisa las instalaciones.

Los técnicos regionales han realizado la supervisión tomando como referencia las deficiencias halladas en la auditoría, incluyendo los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto. Tal y como aclaró el lunes De Paco, esta primera toma de contacto no supone todavía el inicio automático de las reformas, sino el primer paso para determinar qué deficiencias continúan existiendo y qué intervenciones serán necesarias.

Enfado creciente entre los aficionados

Mientras la Administración madrileña y el club buscan una salida a este embrollo, el malestar sigue creciendo entre los aficionados franjirrojos. Las peñas y los abonados se han movilizado durante los últimos días contra una situación que consideran “vergonzosa” y, especialmente, frente a la posibilidad de que el equipo tenga que disputar sus partidos en Burgos.

El Plantío aparece como una de las alternativas para iniciar la competición doméstica si Vallecas no puede reabrir a tiempo. La opción obligaría a los seguidores a recorrer cerca de 500 kilómetros entre la ida y la vuelta para asistir a cada encuentro como local, con los gastos y las dificultades de desplazamiento que eso supondría.

La otra alternativa pasa por alcanzar un acuerdo con el CD Leganés para utilizar Butarque. La propia Comunidad de Madrid se ofreció a colaborar con la financiación para evitar el traslado del Rayo fuera de la región. "Hemos insistido en que vuelvan a intentar la opción de Leganés y hemos ofrecido nuestro apoyo económico para que el equipo pueda jugar en la Comunidad de Madrid", remarcó De Paco tras el encuentro.

A la protesta de las peñas se ha sumado FACUA-Consumidores en Acción, que ha reclamado al Rayo Vallecano el reembolso proporcional del importe de los abonos a aquellos seguidores que no puedan acudir a los partidos disputados fuera de la Comunidad de Madrid. La asociación asegura que numerosos aficionados se han puesto en contacto con ella para denunciar la incertidumbre generada por las decisiones del club y el perjuicio que supondría trasladar los encuentros a Burgos después de haber pagado por ver al equipo como local en Vallecas.

Fuente: El Periódico de España