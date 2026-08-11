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El debut más surrealista del 'Pequeño Nicolás' en el Deportivo Guadalajara: "Fue mi primera vez y, gracias a Dios, sin gatillazo"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias vive una primera vez llena de nervios, equívocos, fotografías, un vestuario incorrecto y una clasificación sufrida en Toledo

Francisco Nicolás en el palco del CD Toledo.

Francisco Nicolás en el palco del CD Toledo. / Archivo

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Mariona Carol

Barcelona

La ausencia del presidente Carlos Ávila, ingresado en el hospital, y la estancia en Londres del socio Alexandro Rovirosa situaron a Francisco Nicoláscomo máximo representante del Deportivo Guadalajara en su primer partido oficial.

El joven reconoce en el diario Marca que no esperaba asumir ese rol y que, aunque está habituado a los palcos, no lo está a compartir asiento con el presidente rival ni a desear suerte antes del encuentro.

Acreditación de Francisco Nicolás para el partido

Acreditación de Francisco Nicolás para el partido / Imagen de la acreditación cedida a Marca

Su llegada al estadio desencadenó una cadena de situaciones insólitas. Tras recibir indicaciones, entró en un vestuario donde saludó a jugadores sin camiseta, preguntó por lesiones y conversó con el cuerpo técnico. Todo parecía normal hasta que preguntó por el director deportivo del Guadalajara y nadie sabía quién era. La pista definitiva fue una camiseta del Toledo. Había estado en el vestuario rival sin darse cuenta.

Fotografías, aficionados y un palco compartido

Francisco recorrió el estadio saludando a seguidores del Guadalajara y también a aficionados del Toledo, que le pidieron fotografías en el palco, en los alrededores y junto a los autobuses. Durante el partido compartió asiento con el presidente local, quien incluso confesó que, si debía perder, prefería hacerlo ante el Deportivo Guadalajara por el cariño que siente hacia el club alcarreño.

El Guadalajara dispuso de las mejores ocasiones en la primera mitad, con Miguélez y Morillo rozando el gol. Tras el descanso, el Toledo creció y estuvo cerca de marcar con un remate al poste de Joselu Cano. Francisco admitió que no quería debutar con derrota y que los penaltis le pusieron al límite: "Me sudaban las manos y la cabeza". El Toledo anotó dos lanzamientos y el Guadalajara tres, con Christian Gómez deteniendo dos. La clasificación fue celebrada como un alivio personal: "Fue mi primera vez y, gracias a Dios, sin gatillazo".

Imagen del partido que enfrentó al CD Toledo y al CD Guadalajara en Copa Federación

Imagen del partido que enfrentó al CD Toledo y al CD Guadalajara (jugador que viste de amarillo) en Copa Federación / Redes Sociales CD Toledo

Una noche de adrenalina y nuevas fidelidades

Tras el partido, Francisco cenó con su familia y regresó a casa escuchando el himno del Deportivo Guadalajara. Confiesa que le costó dormir por la adrenalina y que esta experiencia está transformando incluso sus colores: del blanco del Real Madrid al morado del Deportivo Guadalajara, un tono que asegura haber aprendido a querer.

Francisco Nicolás en el palco del CD Toledo

Francisco Nicolás en el palco del CD Toledo / Archivo

Ya ha mantenido su primera reunión con el entrenador Miguel Flaño y reconoce que faltan fichajes para cerrar la plantilla. El próximo compromiso será ante el Quintanar del Rey, en una Copa Federación que puede abrir la puerta a la Copa del Rey. Francisco mide expectativas y advierte del desgaste que puede generar la acumulación de partidos.

Un debut lleno de anécdotas

Vestuario equivocado, fotografías con dos aficiones, un poste salvador, nervios en los penaltis y un viaje de vuelta con himno incluido.

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Así resume Francisco Nicolás su primera vez al frente del club: "Divertido, entretenido y muy sufrido. Todas las experiencias que crees que no te pueden pasar a la vez, te pasan".

Fuente: Sport

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