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REAL MADRID

Diomande: "Estoy en el Real Madrid gracias a Mourinho"

El fichaje más caro de la historia del Madrid reconoce que la confianza del técnico portugués fue clave para su llegada y deja claro el enorme reto que supone vestir de blanco

Diomande se estrena en Valdebebas

Diomande se estrena en Valdebebas / REAL MADRID

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Sergi Pérez Estévez

Yan Diomande ya empieza a descubrir lo que significa ser jugador del Real Madrid. El extremo costamarfileño, de 19 años, ha hablado por primera vez como futbolista blanco y ha situado a José Mourinho como una de las figuras clave en su llegada al Santiago Bernabéu. Diomande ha aterrizado en Madrid después de apenas una temporada en el RB Leipzig, pero con la etiqueta de gran apuesta del club blanco para este verano. El Real Madrid ha pagado 125 millones de euros fijos, más otros 15 millones en variables, por un futbolista que firma hasta 2033.

El atacante, que ya se ha incorporado a los entrenamientos con el resto del grupo y lucirá el dorsal 25, no ha escondido su felicidad por haber cumplido uno de sus grandes sueños. En sus primeras declaraciones, Diomande ha agradecido especialmente la confianza que le ha transmitido el técnico portugués.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé / Real Madrid

Mourinho, una figura clave

Diomande ha explicado que mantuvo una conversación con Mourinho antes de completar su fichaje y que las palabras del entrenador tuvieron un peso importante en su decisión: “Quiero agradecer al entrenador. Hemos hablado antes y estoy aquí por él y por el club. Estoy feliz. Gracias por este fichaje y gracias al club y al entrenador por creer en mí”.

El extremo tampoco dudó cuando tuvo que explicar por qué decidió aceptar la propuesta del Real Madrid: “Porque es el mejor club del mundo. Cuando el Madrid te llama, no puedes decir no. Es así de simple”.

Una de las cosas que más ha impresionado a Diomande en sus primeros días como madridista es compartir vestuario con algunos de los futbolistas a los que admiraba desde pequeño: “Los vi en la televisión y hoy compartimos la misma sala de juego. Es increíble”.

El costamarfileño reconoce que la exigencia en el Real Madrid es muy superior a la que ha encontrado hasta ahora en su carrera: “Es diferente. Aquí es más difícil. Es normal porque es un club más grande. Tenemos que trabajar más que en otros clubes para ser el mejor club del mundo. Y esto es lo que intento hacer”.

El jugador, además, se muestra consciente de que todavía tiene mucho que aprender. Incluso reconoce que su carácter tímido puede hacerle vivir con cierta cautela sus primeros días en el vestuario: “Soy un poco tímido para hablar. Quiero aprender la dinámica del equipo para ayudar a lograr muchos éxitos juntos”.

El debut tendrá que esperar

Diomande completó este lunes su primer entrenamiento con el grupo, coincidiendo con la incorporación de varios de los internacionales que regresaban del Mundial. Sin embargo, Mourinho decidió dejarle fuera de la convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo, por lo que su estreno como madridista tendrá que esperar.

El atacante ya tiene, eso sí, definido su objetivo para esta primera temporada: “Tener mucho éxito con el club y ayudar al equipo a ganar todo”.

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Diomande todavía no ha podido estrenarse sobre el césped con el Real Madrid, pero sus primeras palabras dejan clara la ambición con la que llega al Santiago Bernabéu. Y también el papel que espera desempeñar Mourinho en su adaptación: “Estoy muy feliz de estar aquí y espero tener mucho éxito con el club. ¡Hala Madrid!”, concluyó.

Fuente: Sport

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