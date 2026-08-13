El Málaga recupera la dirección de comunicación con la llegada de Xavi Salas

El Málaga CF refuerza su estructura con la incorporación de Xavi Salas como nuevo responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales. El periodista malagueño regresa así a su ciudad después de varios años vinculado a la Junta de Andalucía, donde ha trabajado estrechamente con el presidente autonómico, Juanma Moreno. Su llegada responde a la necesidad del club de adaptar sus diferentes áreas al salto a Primera División.

La entidad blanquiazul recupera de esta manera una figura que llevaba varios años sin estar cubierta de forma específica. Salas se situará al frente de un departamento que deberá afrontar una mayor carga de trabajo con el regreso del Málaga a la máxima categoría, además de asumir nuevas responsabilidades relacionadas con la representación institucional del club.

Una trayectoria ligada a la comunicación

Salas cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la comunicación. Antes de incorporarse a la Junta de Andalucía pasó por Onda Azul, la antigua empresa municipal de radio y televisión de Málaga, y posteriormente fue responsable de la Oficina de Comunicación del Partido Popular de Málaga.

Su trayectoria dio después el salto a la política autonómica, donde pasó a formar parte del equipo de comunicación de Juanma Moreno. Durante los últimos años ejerció como coordinador de la comunicación de Presidencia, trabajando junto a los principales responsables del área de comunicación del Gobierno andaluz.

El periodista ya lleva varias semanas ligado al Málaga, aunque su incorporación se producirá de manera plenamente ejecutiva coincidiendo con el inicio de la competición. Su llegada se produce después de una etapa en la que el club había repartido las funciones de dirección de Comunicación entre distintos responsables.

Un departamento preparado para Primera

El regreso a la élite ha obligado al Málaga a reforzar su estructura más allá del terreno deportivo. La nueva categoría implica una mayor exposición mediática, más relaciones institucionales y una mayor exigencia en la gestión de la comunicación de la entidad.

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La incorporación de Salas no supone, en principio, una reestructuración del equipo que ya trabaja en el departamento, sino la creación de una figura de dirección por encima de la estructura existente. El objetivo es dotar al área de una mayor capacidad para afrontar los retos que plantea la vuelta del Málaga a Primera División y acompañar el crecimiento del club también fuera del césped.

Fuente: La Opinión de Málaga