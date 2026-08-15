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Ciclismo

La Vuelta a Portugal continuará "sin celebraciones" tras la muerte de Finlay Tarling

El ciclista británico falleció el viernes tras sufrir un grave accidente

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal.

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal. / EP

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EP

La Vuelta a Portugal continuará disputándose durante este fin de semana a pesar de la muerte del ciclista británico Finlay Tarling, han informado los organizadores este sábado, pero "no habrá celebraciones" y la carrera se desarrollará "en un ambiente de profundo luto".

Tarling, de 19 años, falleció el viernes tras sufrir un grave accidente. Según informan los medios de comunicación locales, el ciclista galés fue atropellado por un vehículo ajeno a la carrera que conducía en sentido contrario en la octava etapa, entre Melgaço y Fafe.

El NSN Development se retira

Su equipo, el NSN Development Team (el equipo de desarrollo de la formación propiedad de Andrés Iniesta), se ha retirado del resto de la competición, que finaliza este domingo, pero el resto del pelotón seguirá compitiendo en las dos últimas etapas.

El ciclista británico Finlay Tarling.

El ciclista británico Finlay Tarling. / @NSNCyclingTeam

"Todos seguimos profundamente conmocionados", señaló la organización en un comunicado. "El ciclismo es un deporte que conlleva riesgos, pero nunca estamos preparados para una tragedia de esta magnitud. Finlay ha perdido la vida. Una familia ha perdido a un hijo. Un equipo ha perdido a un compañero. El ciclismo ha perdido a uno de los suyos. Es una tragedia que va más allá de la propia competición", apuntó.

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Este sábado, antes de la salida de la novena etapa, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Finlay Tarling, al que se ha unido todo el pelotón y los organizadores de la prueba.

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Fuente: El Periódico

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