El Barça alcanza un principio de acuerdo con el City por Rodri

Rodri Hernández jugará en el Barça esta temporada. Tal vez llegue a tiempo para ser presentado en el Joan Gamper. El Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del mediocentro madrileño al club azulgrana. La cifra global de la operación ya está pactada. Los ejecutivos de ambas entidades empezarán con el trasiego de contratos para poder anunciar el pacto definitivo y que el futbolista pueda viajar a Barcelona. Regresa al fútbol español siete años después de su partida, pero vestido de azulgrana.

Mientras el Barça de Hansi Flick afinaba la puesta a punto para la temporada que empezará el domingo en Elche, Deco también sudaba en el despacho. Despedía este domingo con la contratación de Rodri y la de João Cancelo. Por el centrocampista se pagará una millonada, que seguramente superará los 60 millones entre fijo y variables habida cuenta de que el City había rechazado las dos primeras propuestas; el defensa, que fue compañero de Rodri en el City cuatro temporadas (2019-23), llegará gratis. Se reencontrarán en cuestión de días.

En cuanto aterricen en Barcelona y firmen sus respectivos contratos (por cuatro y dos campañas, respectivamente), se convertirán en el cuarto y quinto fichajes para la campaña. Anthony Gordon, que fue el primero, debutó en el amistoso de Basilea; Karim Adeyemi, el segundo, se estrenó con el primer gol en Suiza y el belga Jesse Bisiwu, el tercero, con un pie en el primer equipo y el filial, marcó un doblete en la goleada.

Sólo falta el 9

Faltará, sin embargo, el delantero centro que Flick estableció como refuerzo prioritario desde que se consumara la marcha de Robert Lewandowski. La falta de un especialista como era el delantero polaco se ha agravado con el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint Germain por la voluntad del futbolista valenciano. El elegido, Julian Álvarez, se ha erigido en la máxima dificultad del mercado.

No obstante, la adquisición de Rodri supone un refuerzo valioso para la plantilla azulgrana, más allá de haber sido elegido el mejor jugador de la Eurocopa-2024, del Mundial-2026 y vigente Balón de Oro. Por la inyeccion de veteranía y saber estar que aportará del centrocampista madrileño, que el pasado 22 de junio cumplió 30 años.

Perfil Barça

El mediocentro brindará un rendimiento inmediato, habituado como está a desempeñarse en un tipo de fútbol muy similar al que practica el Barça. En la selección ha convivido con ocho internacionales del Barça, que le esperan con los brazos abiertos. También Flick, por supuesto, por el perfil más táctico y posicional que nadie tiene en el equipo.

Pep Guardiola le fichó para el City en 2019. Después de tres temporadas en el Villarreal y una en el Atlético, el club inglés pagó los 70 millones de la cláusula de rescisión para que Rodri fuera el arquitecto del club celeste. El City ha conquistado todos los títulos posibles y recupera toda la inversión efectuada.

Guardiola se ha marchado y Rodri ha seguido sus pasos. Originalmente se encaminaban hacia Madrid. Era uno de los fichajes que prometió Enrique Riquelme, el adversario de Florentino Pérez en las elecciones al Real Madrid. Pero también era un fichaje necesario para el equipo que va a dirigir José Mourinho, carente de un organizador en su juego. Rodri, sin embargo, ha elegido al Barça.

Fuente: El Periódico