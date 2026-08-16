Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo terremoto en GranadaTerremoto GranadaIncendio Niebla actualizaciónAbandono ferroviario AlmeríaEmbalses pierden aguaPropuestas Bienal de FlamencoExtra Verano Once en AndalucíaSevilla FC - Rayo VallecanoNotas jugadores SevillaBetis - InterNotas Real Betis
instagramlinkedin

Mercado de fichajes

João Cancelo regresa para iniciar su tercera etapa en el Barça

El defensa firmará por dos temporadas si logra desvincularse del Al Hilal saudí y llega libre al Camp Nou

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou.

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

João Cancelo iniciará su tercera etapa en el Barça. Y cabe esperar que sea más duradera que las dos anteriores. Esta vez, vendrá con un contrato definitivo y no temporal como en las dos cesiones, una desde el Manchester City y otra desde el Al Hilal. El defensa portugués ha conseguido desvincularse del club saudí, que al princpio del mercado pedía un traspaso, y llegará -volverá- a Barcelona esta misma semana si no surge ningún contratiempo, con lo que podría reintegrarse a la plantilla para participar en la presentación del miércoles en el Joan Gamper.

Cancelo verá cumplida su ilusión de pertenecer al Barça ya definitivamente. Siempre se marchó a su pesar de su segundo club favorito después del Benfica, en el que empezó su carrera. A los 32 años, firmará un contrato por dos temporadas cuando llegue con la carta de libertad.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero. / Jordi Cotrina / EPC

Su primera estancia se produjo en la temporada 2023-24. Firmó acompañado por João Félix. Dio un rendimiento muy satisfactorio y se revalorizó como futbolista. Disputó 42 partidos -se perdió los tres primeros al llegar en el cierre el mercado y cinco luego por lesión- y marcó cuatro goles, los dos primeros en tres partidos nada más debutar. El Barça no tenía suficiente dinero para ficharle, y el City, que lo recuperó para traspasarlo -antes lo había cedido al Bayern Múnich y Pep Guardiola no le quería en sus filas- lo vendió al Al Hilal de Arabia Saudí por 25 millones de euros. Firmó por tres temporadas, hasta 2027.

Noticias relacionadas

En enero de este año surgió de nuevo la oportunidad de contratar a Cancelo, aunque se buscaba un central. La lesión muscular de Alejandro Balde le impulsó a la titularidad, que defendió con uñas y dientes hasta el final. En 23 partidos marcó dos goles. Su eficiencia ofensiva convenció a Flick, que ha apostado por su regreso para que vuelva a competir con Balde.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DANA se agrava en Andalucía: aumentan a siete las provincias andaluzas con avisos por lluvias y tormentas este sábado
  2. Un fuerte terremoto de 5 grados en Granada se siente en 10 provincias españolas, seis de ellas en Andalucía
  3. Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026
  5. El incendio de Niebla se frena por fin y tiene una evolución "muy favorable": 154 personas vuelven a sus viviendas
  6. Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada
  7. Las imágenes más impactantes del terremoto de Granada
  8. Muere una mujer de 79 años atropellada por un autobús en San Jerónimo

Una gran humareda negra se eleva en Huelva tras arder dos máquinas en una nave industrial

Una gran humareda negra se eleva en Huelva tras arder dos máquinas en una nave industrial

Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 16 de agosto de 2026

Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 16 de agosto de 2026

El fuego de Niebla arrasa el 80% del Paraje de la Pata del Caballo, catalogado como uno de los pulmones verde de la comarca de Huelva

El fuego de Niebla arrasa el 80% del Paraje de la Pata del Caballo, catalogado como uno de los pulmones verde de la comarca de Huelva

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 16 de agosto de 2026

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 16 de agosto de 2026

Aplausos y emoción en Niebla para despedir a la UME tras el devastador incendio

Aplausos y emoción en Niebla para despedir a la UME tras el devastador incendio

Vídeo | Niebla despide a la UME con aplausos tras su lucha contra el incendio

Buscan a tres encapuchados tras robar escopetas y disparar en un bar de El Saucejo

Buscan a tres encapuchados tras robar escopetas y disparar en un bar de El Saucejo

Un ministro israelí llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza

Un ministro israelí llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza
Tracking Pixel Contents