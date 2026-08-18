Las primeras entradas del España - Croacia salen a la venta este miércoles: la selección estrena su segunda estrella en septiembre en el Sánchez-Pizjuán

El regreso de la campeona del mundo, de la Selección Española, cada vez está más cerca. El próximo 29 de septiembre, España regresa los terrenos de juego tras la conquista del Mundial para enfrentarse a Croacia en el partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League. Será en Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que este miércoles salen a la venta las primeras entradas, tanto para este encuentro como al que tendrá lugar en Oviedo el 3 de octubre contra la República Checa. Además, los tickets para asistir al estreno de los de Luis de la Fuente ante su afición solo podrán adquirirse a través de tickets.rfef.es.

Eso sí, primero habrá una ventana para los socios del Sevilla FC y del Real Oviedo, que serán los primeros en tener la oportunidad de hacerse con las localidades. Estos tendrán prioridad una vez se abra el plazo este miércoles. Cuando finalice, comenzará la venta al público general, cuando todos los aficionados podrán adquirir sus entradas.

Las dos citas tendrán, además, un significado especial. Serán los primeros partidos de la Selección en territorio nacional después de levantar la Copa del Mundo y, por tanto, dos oportunidades únicas para ver en directo a España con la segunda estrella bordada en la camiseta.

Los socios del Sevilla FC tendrán prioridad para conseguir las entradas del España - Croacia

Los socios del Sevilla FC y del Real Oviedo tienen prioridad, al ser los encuentros en sus estadios, para los encuentros que España disputará frente Croacia, el 29 de septiembre en Sevilla, y la República Checa, el 3 de octubre en Oviedo.

Tras este primer periodo reservado a los socios de ambos clubes, el jueves 20 de agosto, a partir de las 12:00 horas, se abrirá la venta al público en general, momento desde el que todos los aficionados podrán adquirir sus entradas.

La venta para los socios de ambos clubes será online a través de tickets.rfef.es. El inicio de venta es desde el 19 de agosto a las 12.00 hasta el 20 de agosto a las 11:59 horas o agotar existencias. Se podrán adquirir hasta un máximo de cuatro entradas por compra. El socio deberá identificarse con su número de socio y PIN.

Cómo conseguir las entradas del España - Croacia de Sevilla

Todas las entradas son digitales a través de la APP “RFEF TICKETS” y por motivos de seguridad se recibirán en las 48 horas previas al partido. Se pueden solicitar en la web de la Real Federación Española de Fútbol. Desde el 20 de agosto a las 12:00 horas hasta el inicio del partido o agotar existencias. Se podrán adquirir hasta un máximo de seis entradas por compra.

Además, para todos los eventos RFEF, y como muestra de su compromiso con la diversidad, hay disponibles entradas para personas con movilidad reducida (en silla de ruedas). Es imprescindible la presentación del certificado de movilidad reducida y DNI originales de la persona que adquiere este tipo de entrada. Esta solicitud no implica la reserva de las entradas y tendrá que esperar a la respuesta por correo electrónico para realizar la compra de estas. (Hasta agotar aforo disponible).

Precios de las entradas del España - Croacia de Sevilla

Ya el 20 de agosto, las entradas estarán a la venta para el público general con precios que van desde los 90 euros en Preferencia hasta los 35 euros en los goles. Las localidades más económicas se encuentran en los goles Norte y Sur, donde la tribuna alta cuesta 35 euros, el voladizo 45 y la tribuna baja 50. En Gol Sur también habrá asientos de banco de pista por 40 euros.

Los precios aumentan en Preferencia y Fondo. En Preferencia, las entradas van desde los 65 euros de la tribuna alta cubierta lateral hasta los 90 euros de la tribuna central, la localidad más cara, mientras que el banco de pista central cuesta 85 euros y la tribuna lateral, 80. En Fondo, los precios se sitúan entre los 55 euros de la tribuna alta lateral y los 85 de la tribuna superior central, con diferentes opciones intermedias en tribuna inferior y voladizo.