Diomande, ante el reto de ser el fichaje más caro del Madrid: “Estoy preparado para morir por Mourinho”

Con una operación tasada en 140 millones de euros potenciales, Yan Diomande se convertirá, en términos absolutos, en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Un futbolista con apenas 55 partidos como profesional en clubes sobre el que hay depositadas muchas expectativas. Una incorporación que, como el propio Mourinho reconoció en su entrevista con El Chiringuito, no pidió. Es más, no había un extremo derecho como tal en la lista de siete peticiones que hizo al club a su llegada.

“Pagaron mucho dinero por mí”

Diomande es consciente. Su club, más aún, que lo mima publicando highlights de cada entrenamiento en sus redes sociales. El costamarfileño siente el peso de la responsabilidad, como contó en una entrevista con SportyTV, una de las principales plataformas audiovisuales deportivas del continente africano, de ahí la elección. “Pagaron mucho dinero. La gente está esperando por mí. Pero no tengo presión. Tengo un buen equipo. Pagaron mucho dinero porque creen en mí. ¿Por qué me voy a asustar? No tengo presión”, declaró el ex del Leipzig, cuya vida se ha revolucionado en las últimas semanas.

“Voy a hacer lo que puedo en el campo. Controlar lo que puedo. Dios hará el resto”, resume el costamarfileño, un extremo con el que contará el Real Madrid para recuperar una figura que no ha tenido de forma tan marcada desde Bale. A sus 19 años sabe que nada será posible sin el favor de su entrenador, quien le examina con lupa. Por eso, el delantero es muy directo: “Si juegas para Mourinho, quieres morir por Mourinho, por supuesto. Sabes su carácter y cómo es. Todos quieren morir por él. Estamos listos para morir por él”. Una tónica que han expresado todos y cada uno de los jugadores en sus cortas intervenciones con los medios del club.

“Fue como un sueño, porque no hay un club más grande que el Madrid. Sabes, cuando el Madrid viene y dice ‘te queremos’, es como un sueño. Y yo no dormía. No podía creerlo. Y hoy estoy aquí, estoy súper contento y orgulloso”, declara Diomande sobre lo que ha supuesto para él llegar al Real Madrid, el equipo contra el que debutó en LaLiga con el Leganés en marzo de 2025. Su fichaje se demoró más de la cuenta, hasta que se resolvieron las comisiones de todas las partes implicadas en un suculento traspaso.

Los consejos de Drogba

Diomande confiesa que primero habló con Juni Calafat, responsable de captación del Real Madrid. Después llegó la conversación con Mourinho, de quien le sorprendió su fluido francés. “Creo que fue a las cinco de la mañana en Portugal y me despertó para hablar conmigo. Me dijo que era importante. Y yo le dije: ‘¿Por qué no?’. Es el Madrid y, cuando el Madrid te llama, no vas a decir que no. Y yo le dije: ‘Si quieres que vaya, por supuesto que voy’. Es un amigo y un jefe”, relata el jugador del Real Madrid.

“Diomande es un ala rápido, agresivo y que puede jugar en las dos bandas. No es muy fácil, es difícil. Además, joven y con progresión y con muchos años para estar en el Real Madrid. No quiero analizar si es 120, 80, 40 o 20. Analizo el perfil del jugador, lo que puede dar a mi equipo y, en ese sentido, he dicho: ‘Sí, quiero’. Si es 120 u 80... ya no es cosa mía”, resumió Mourinho, quien, según Diomande, le dijo nada más verle: “Eres parte de mi equipo y estás aquí, así que estoy contento”. A lo que respondió el jugador: “Estoy contento de ser parte de tu equipo y quiero trabajar contigo, porque es el mejor club”.

De las sesiones que llevan trabajando juntos, Diomande destaca la personalidad del entrenador portugués, “lo cual es bueno para nosotros, porque a veces, cuando eres joven, estás un poco con la cabeza en todos lados y pierdes el foco. Es un buen entrenador para mí, para seguir mi formación”. En los últimos años, el de Setúbal se ha caracterizado por dar cancha a talentos jóvenes como Banjaqui, Anísio o Sidny, en su última etapa en el Benfica. Aunque Diomande no es un jugador de “formación”, sino un futbolista de un precio estratosférico al que se le exigirá rendimiento inmediato.

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Tiene varios espejos en los que mirarse: “Por supuesto, los iconos de mi país, como Yaya Touré y Drogba. No tengo contacto con Yaya Touré, pero hablé con Drogba hace dos días. Me dijo que Mourinho era mi padre, que tenía que trabajar duro. Drogba es un buen tipo y, por supuesto, tienes que escucharle porque era una leyenda”. El delantero fue uno de los hombres fuertes de Mourinho en el Chelsea y una de las grandes figuras de sus dos etapas en Stamford Bridge. La Champions, precisamente la competición que Drogba conquistó con el Chelsea en 2012, está marcada en rojo para todos en un Real Madrid que necesita ganar para sobrevivir. De ahí el peso de la responsabilidad que recaerá en Diomande y sus compañeros.

Fuente: Sport