España agota en pocas horas las entradas para enfrentarse a Croacia en Sevilla
La Real Federación Española de Fútbol confirma que las entradas para los partidos de la Liga de Naciones en Sevilla y Oviedo se agotaron en pocas horas.
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El histórico triunfo de España en el Mundial 2026 ha disparado la pasión por ver en directo a la selección española de Luis de la Fuente: las entradas para España contra Croacia, en Sevilla, y frente a la República Checa, en Oviedo, se han agotado apenas unas horas después de salir a la venta, según confirma la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Las localidades en Sevilla para el encuentro de la Liga de Naciones España- Croacia el próximo 29 de septiembre en el estadio Sánchez Pizjuán y las del 3 de octubre ante la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, se vendieron nada más salir a la venta.
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