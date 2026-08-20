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España agota en pocas horas las entradas para enfrentarse a Croacia en Sevilla

La Real Federación Española de Fútbol confirma que las entradas para los partidos de la Liga de Naciones en Sevilla y Oviedo se agotaron en pocas horas.

Agotadas entradas en unas horas para partidos de España vs Croacia y República Checa

Agotadas entradas en unas horas para partidos de España vs Croacia y República Checa / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El histórico triunfo de España en el Mundial 2026 ha disparado la pasión por ver en directo a la selección española de Luis de la Fuente: las entradas para España contra Croacia, en Sevilla, y frente a la República Checa, en Oviedo, se han agotado apenas unas horas después de salir a la venta, según confirma la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las localidades en Sevilla para el encuentro de la Liga de Naciones España- Croacia el próximo 29 de septiembre en el estadio Sánchez Pizjuán y las del 3 de octubre ante la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, se vendieron nada más salir a la venta.

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