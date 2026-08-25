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Mourinho desmonta la conspiración del Real Madrid: "Confío en el arbitraje español, no creo que sean amigos de Negreira"

El técnico blanco contradice la teoría oficial del club contra los colegiados en la previa a su regreso al Bernabéu 13 años después

Mourinho desafía a la prensa: &quot;¿Mi primer once? A ver quién tiene mejor contactos...&quot;

Mourinho desafía a la prensa: "¿Mi primer once? A ver quién tiene mejor contactos..." / Perform

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Denís Iglesias

Madrid

José Mourinho ha tenido siempre un estilo particular. En lo táctico, pero también en rueda de prensa. Su segunda etapa en el Real Madrid ha empezado con largas intervenciones donde deja su impronta. Incluso más allá de lo que piensa oficialmente su club. Así lo demostró en la previa al duelo contra la Real Sociedad, donde evitó participar en el relato que pone en el disparadero a los colegiados con el caso Negreira como telón de fondo. Independientemente de cuál sea su actuación.

"Confío en el arbitraje español. Confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si Negreira, si amigos, no estoy ahí. No creo que sea así. Estoy totalmente con los árbitros", aseguró tras una pregunta dirigida para opinar en este sentido. Una cuestión que llegó después de otras relaciondas con lo sucedido en el Espanyol 1 - 2 Real Madrid.

La mayor polémica de este encuentro estuvo en el enfrentamiento que tuvieron Calatrava y Vinicius. Sobre el brasileño, opina que "puede tener más control, pero si es una patada y es agresión, es expulsión". Aunque la decision de no expulsar al jugador al Espanyol se la achaca al VAR de Figueroa Vázquez y no al colegiado principal, Sánchez Martínez: "Después de ver el partido, me gustó mucho técnicamente el arbitraje".

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Incluso se posicionó a favor de LaLiga en un tema que también ha causado controversia en el Real Madrid como es el inicio escalonado del campeonato: "No me parece injusto. Tengo que agradecer a LaLiga de tener el sentido común porque lo retrasó una semana más, hubiera sido un problema. Si tenemos esta acumulación es por algo que ha sido positivo. Tenemos que jugar con tres partidos a la semana. Si algún jugador sufre más, no juega y juega otro".

Fuente: Sport

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