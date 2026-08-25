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La ronda española

Un Pogacar supersónico entra en la leyenda de la Vuelta

Pogacar, en su ataque.

Pogacar, en su ataque. / EUROSPORT

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Andorra la Vella (enviado especial)

La Vuelta recorrió este martes Andorra a través de sus puertos, en una de las citas importantes de la carrera en la primera semana de competición con el triunfo histórico de Tadej Pogacar que atacó en solitario a 50 kilómetros de la llegada a la capital del país. Victoria para la leyenda de la carrera.

Los ciclistas ascendieron los puertos de Envalira, Beixalis, Ordino y finalmente La Comella, el más próximo a la meta de Andorra la Vella, en un día marcado afortunadamente por el buen tiempo despues del diluvio que azotó al pelotón en la tercera etapa de la prueba que iba a finalizar en Font Romeu.

Este miércoles se disputará la única etapa de la Vuelta 2026 en Catalunya. Los equipos viajan a Tarragona, principalmente, para dormir en la ciudad de donde partió la segunda etapa del Tour. El día se iniciará en Falset para acabar en Roquetes y dar visibilidad a las Terres de L'Ebre.

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Más información, en breve.

Fuente: El Periódico

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