Así quedan los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27: equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

La Champions League 2026/27 ya conoce a su elenco final de participantes. La disputa de los últimos partidos de la fase clasificatoria de este miércoles ha permitido conocer la identidad de los 4 últimos equipos clasificados, que completan el elenco final de 36 participantes que en escasas semanas iniciarán su camino hacia la conquista de la codiciada 'Orejona'.

29 de estos 36 equipos confirmaron su presencia en la Champions al final de la temporada pasada, mientras que los 7 restantes tuvieron que acudir a la fase previa. De este primer grupo, el grueso de integrantes está compuesto por equipos de las grandes ligas. siendo España e Inglaterra los más numerosos al contar con la plaza extra otorgada por el coeficiente UEFA que les permite contar con cinco representantes cada uno. Les siguen de cerca Alemania e Italia con 4 representantes por los 3 de Francia.

El Betis, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27 / Europa Press

El Aston Villa presenta una gran particularidad, ya que consiguió el billete hacia la Champions tanto por su desempeño en la Premier League como por su conquista de la Europa League. Esta situación propició que Portugal obtuviese una plaza extra de la mano del Sporting CP, equipo con mejor coeficiente UEFA que no había conseguido clasificar de manera directa para la fase liga.

Unos meses más tuvieron que esperar Bodo/Glimt, LASK, Sabah, AEK Atenas, Fenerbahçe, Viking y Slovan Bratislava, los encargados de completar la nómina final de participantes. Los siete equipos han sido repartidos entre los bombos 3 y 4 en función de su coeficiente UEFA.

Noticias relacionadas

El Bodo Glimt estará en la Champions 2026/27 / EFE

Los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking y Sabah FK.

Desde el cambio de formato aplicado hace tres ediciones, los bombos del sorteo de la Champions League son simples puntos de partida. Cada equipo deberá enfrentarse a dos rivales de cada bombo con el único condicionante de que los rivales no pueden ser de la misma federación.

Fuente: Sport