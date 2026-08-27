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Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid, con el que firma hasta 2027

La internacional española vestirá la camiseta rojiblanca por tercera ocasión a lo largo de su carrera

Jennifer Hermoso, después de un partido.

Jennifer Hermoso, después de un partido. / EP

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EFE

Madrid

La internacional española Jenni Hermoso se convirtió este jueves en nueva jugadora del Atlético de Madrid, al que regresa en la que será su tercera etapa en el club con el que firma hasta 2027 procedente del Tigres mexicano, informó el club español en un comunicado.

Hermoso, de 36 años, volverá a vestir la camiseta rojiblanca por tercera vez, tras su ingreso en el club a los 12 años. En el 2006 debutó con el primer equipo. La campeona del mundo también jugó en el Rayo Vallecano y Barcelona, en el Tyreso de Suecia, en el PSG de Francia y en el Pachuca y Tigres mexicanos.

En su segunda etapa como rojiblanca en 2018, tras su paso por las filas del PSG, consiguió la última liga del Atlético de Madrid, en la que anotó 24 goles y se convirtió en la máxima goleadora de esa temporada en la que vio puerta 17 de los 28 encuentros que disputó en la competición.

Como internacional con la selección española, en la que debutó en 2007, ganó un Mundial en 2023 ante Inglaterra y una Liga de Naciones en 2024 ante Francia. "He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", dijo Jenni Hermoso en sus primeras declaraciones como rojiblanca tras su vuelta.

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Antes de firmar su nuevo contrato, la futbolista "superó" el reconocimiento médico necesario para poder incorporarse al equipo que dirige David González, al que llega para "reforzar" la parcela ofensiva, según informó el Atlético de Madrid.

Fuente: Sport

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