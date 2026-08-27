La ronda española
Pogacar y Enric Mas llevan el espectáculo a la Vuelta
La sexta etapa de la Vuelta, que finalizó en Castelló, tenía el atractivo de la subida al Bartolo, una de las vertientes de la tradicional ascensión al Desert de les Planes, que se presentaba con un tramo de casi dos kilómetros sin asfalto, que fue el punto más impactante de una etapa en la que se impuso Tadej Pogacar ante un Enric Mas enorme que se impulsó a la segunda plaza de la general.
Este viernes la Vuelta vuelve a la acción en la montaña con la visita a la sierra de Teruel y a la estación de esquí de Valdelinares. Se parte desde la localidad castellonense de Vall d'Alba para llegar a la meta después de 149 kilómetros. La cima se encuentra a 1.963 metros de altitud y se asciende por una carretera de 9,8 kilómetros a un porcentaje medio del 5,9 por ciento.
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El nuevo mapa de las líneas de Tussam que cambian de parada en septiembre en Sevilla por la llegada del tranvibús al centro
- Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
- El eclipse de Luna llega a Andalucía: estos son los mejores lugares y horas para verlo
- La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán
- Aviso a los béticos que vayan a La Cartuja: Santiponce habilita una nueva zona y advierte de multas por aparcar mal
- Luz verde para el gran centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla: 290 millones de inversión y casi un millar de empleos
- Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Andalucía: las temperaturas subirán casi 10 grados en Sevilla