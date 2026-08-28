La ronda española
El noruego Leknessund gana en la Vuelta en el nombre del rey Harald
Etapa de montaña en la sierra de Teruel con cinco puertos de montaña y final en la estación de esquí de Valdelinares, con mucho público en las cunetas y triunfo del noruego Andreas Leknessund, con crespón negro en homenaje al fallecimiento del rey Harald V. La victoria la ha conseguido en el liderato indiscutible de Tadej Pogacar, siempre vestido con el jersey rojo.
Este sábado la Vuelta se toma cierto respiro después de la intensa etapa de Castellón y la jornada montañosa por Teruel con un presumible esprint en la localidad valenciana de Xeraco para un total de 172 kilómetros. Habrá que estar pendientes, de todas formas, a lo que pueda ocurrir en el ascenso a Barx, a 23 kilómettros de la llegada.
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Fuente: El Periódico
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