Los 'Redsticks' ganan a Países Bajos y se meten en la final del Mundial 28 años después
Tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill dieron la remontada a los españoles
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este viernes a la anfitriona Países Bajos en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.
Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.
- Cambio para los trabajadores de baja en Andalucía: la Seguridad Social solo notificará a través de la sede electrónica desde el 1 de septiembre
- El Ayuntamiento de Sevilla cierra uno de los albergues de la Macarena y abre tres espacios de menor tamaño para personas sin hogar en otros barrios
- Estos son los ocho rivales del Betis en la Champions League: el Arsenal y el Porto visitarán La Cartuja y los de Pellegrini irán a Múnich y Dortmund como principales desplazamientos
- El eclipse de Luna llega a Andalucía: estos son los mejores lugares y horas para verlo
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026
- La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas
- Encuentran el cadáver de una mujer en un trastero de Triana
- Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"