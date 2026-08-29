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El Barcelona traspasa a Héctor Fort a la Real Sociedad

El club donostiarra ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista

Héctor Fort, en un partido con el Elche.

Héctor Fort, en un partido con el Elche. / EFE

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EFE

Barcelona

El Barcelona ha hecho oficial este sábado el traspaso a la Real Sociedad del lateral Héctor Fort, que firma un contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2031.

El zaguero catalán no entraba en los planes del entrenador del equipo azulgrana, Hansi Flick, y en las últimas semanas se había entrenado al margen de sus compañeros a la espera de resolver su futuro.

En su comunicado, el Barcelona no detalla las cantidades de la operación, pero precisa que se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.

Según diversos medios, la Real Sociedad ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista.

Héctor Fort (Barcelona, 2006) se incorporó a La Masía en 2013 y, tras destacar en todas las categorías inferiores del Barcelona, debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Amberes.

Durante su etapa en el primer equipo azulgrana disputó 30 partidos antes de su cesión la temporada pasada (2025-26) al Elche, con el que firmó tres goles y dos asistencias en diecisiete partidos.

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Fort, de 20 años, es un defensa polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho, su posición natural, como en el izquierdo. Destaca por su velocidad por la banda y su capacidad de llegada al área.

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