El Deportivo despega y enciende las alarmas del Valencia

Ocho años después, el Deportivo celebró una victoria en Primera División tras vencer con merecimiento al Valencia (3-1), que amplificó sus gigantescos problemas con una penosa imagen en A Coruña, víctima de su fragilidad defensiva y muy pocas ideas en ataque.

En el momento en el que Riazor rompió a animar después de 12 minutos de silencio -así lo había pedido la Federación de Peñas tras encontrar una solución a su divorcio con el Club-, el Dépor encontró la vía para abrir el marcador en un córner lanzado por Luismi Cruz que Tárrega metió en su propia portería.

Aturdidos, quizá, por el ambiente, los jugadores del Valencia regalaron poco después el segundo gol. Una falta lateral al borde del área gallega se convirtió, por la pasividad de los valencianistas para frenar primero a Mario Soriano y después a Aubameyang, en el tercer gol del delantero gabonés con la camiseta blanquiazul, otra obra de arte en la finalización.

El Valencia parecía noqueado, pero los regalos defensivos están lastrando la vuelta del Deportivo a Primera División. El joven Bright Ede, incomprensiblemente, buscó un arriesgado pase horizontal dentro de su área y Sadiq no lo desaprovechó para recortar la desventaja. Otro tiro en el pie del Dépor, que suma tres regalos inconcebibles en las tres primeras jornadas.

El Valencia transmitía muy malas sensaciones. Sin fútbol en ataque y muy desajustado en defensa. Solo otra concesión del Dépor parecía acercarle al empate. Y esa llegó en la última jugada del primer tiempo. El problema para los de Corberán fue que Javi Guerra mandó su disparo por encima del larguero.

La segunda parte arrancó con una ocasión para Nsongo Bil y el Valencia teniendo mucho más balón porque el Dépor decidió replegar para buscar el contraataque. Fue un error porque su rival se creció. El suizo Ugrinic probó a Leo Román con un disparo desde la frontal, antes de que Dimitrievski evitase el doblete de Aubameyang con una espectacular parada con la mano.

El alivio valencianista apenas duró unos minutos. El tercer tanto del Dépor, en propia puerta de Diakhaby, radiografió la fragilidad defensiva del equipo de Corberán, personalizada en sus centrales, con Tárrega demasiado blando ante Nsongo Bil y Diakhaby realizando un despeje muy malo.

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Al técnico del Valencia no le quedó otra opción que mover el banquillo. Triple cambio para encontrar una respuesta que no llegó. Un punto de nueve posibles y la próxima semana visita a Mestalla del Barcelona.