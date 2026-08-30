Betis y Sevilla ya tienen fecha y hora para las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga

LaLiga EA Sports ya ha hecho oficiales los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de la temporada 2026/27, tres fechas que llegan con varios partidos destacados para Sevilla FC y Real Betis. Los dos equipos sevillanos afrontarán un tramo intenso del calendario entre el 11 y el 20 de septiembre, con encuentros en casa, salidas exigentes y duelos repartidos entre DAZN y Movistar.

El Sevilla FC abrirá la jornada 5 el viernes 11 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro será retransmitido por DAZN y supondrá una cita de peso para los de Nervión ante uno de los rivales históricos del campeonato.

El Real Betis, por su parte, cerrará esa misma jornada 5 el lunes 14 de septiembre, a las 21.00 horas, con su visita al Villarreal CF en La Cerámica. El choque entre verdiblancos y amarillos será emitido por Movistar.

La jornada 6 dejará salidas y regreso a casa para los sevillanos. El Sevilla jugará el miércoles 16 de septiembre, a las 19.00 horas, ante el RC Deportivo en Riazor, en un partido que podrá verse en DAZN y también en abierto a través de esta plataforma. Un día después, el jueves 17 de septiembre, a las 19.00 horas, el Betis recibirá al Getafe CF, también con retransmisión de DAZN.

La jornada 7 traerá uno de los grandes duelos de este tramo del calendario en clave sevillista. El Sevilla FC recibirá al FC Barcelona el sábado 19 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El partido será ofrecido por Movistar y se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El Betis cerrará su secuencia de tres partidos con una nueva salida. Los de Heliópolis visitarán al RC Deportivo el domingo 20 de septiembre, a las 18.30 horas, en Riazor. El encuentro será retransmitido por DAZN.

De esta forma, el Sevilla afrontará dos partidos en casa, ante Valencia y Barcelona, y una salida a A Coruña frente al Deportivo. El Betis, en cambio, tendrá dos desplazamientos, ante Villarreal y Deportivo, y un partido como local frente al Getafe.

Partidos del Sevilla y Betis en las jornadas 5, 6 y 7

Jornada 5

Viernes 11 de septiembre, 21.00 horas: Sevilla FC - Valencia CF

Lunes 14 de septiembre, 21.00 horas: Villarreal CF - Real Betis

Jornada 6

Miércoles 16 de septiembre, 19.00 horas: RC Deportivo - Sevilla FC

Jueves 17 de septiembre, 19.00 horas: Real Betis - Getafe CF

Jornada 7

Sábado 19 de septiembre, 21.00 horas: Sevilla FC - FC Barcelona

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Domingo 20 de septiembre, 18.30 horas: RC Deportivo - Real Betis