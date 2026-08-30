Ciclismo
La etapa 9 de la Vuelta a España 2026, en directo
Redacción
La etapa 9 de la Vuelta a España está enmarcada entre el grupo de decisivas de la presente edición. Con salida en La Vila Joiosa y meta en Aitana, ofrece seis puertos y 5.166 metros de desnivel.
De los siete finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las diferencias definitivas entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.
Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (segunda categoría, 7,2 km al 5,4), El Miserat (primera categoría, 5,2 km al 10), el único alto de la presente edición que supera el 10 por ciento de media, el Puerto de Tollos (tercera categoría, 4,1 km al 5,8), Tudons (segunda categoría, 7 km al 5,3) y Benifallim (segunda categoría, 4,8 km al 5,8).
Con el abandono del esloveno Tadej Pogacar tras la caída en la octava etapa, el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), quien defenderá la roja con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y de 1.33 respecto a Primoz Roglic (Red Bull Bora).
Datos de la etapa 9 de la Vuelta a España
Recorrido: La Vila Joiosa-Alto de Aitana, 187,4 km
Desnivel: 5.166 metros
Hora de salida: 12.10 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
-Puerto de Tárbena (segunda categoría, km 36,7, 7,2 km al 5,4)
-El Miserat (primera categoría, km 73,9, 5,2 km al 10)
-Puerto de Tollos (tercera categoría, Km 90,7, 4,1 km al 5,8),
-Tudons (segunda categoría, km 121,8, 7 km al 5,3)
-Benifallim (segunda categoría, Km 139,9, 4,8 km al 5,8).
-Alto de Aitana (primera categoría, km 187,4, 22 km al 5,8).
- Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana
- Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un septiembre de frío y tormentas en Andalucía: su pronóstico coincide con la Aemet
- Antonio Morales, experto en Ingeniería del Terreno: "Un terremoto como el de Granada sería más destructivo en Sevilla"
- Chipiona y Rota confirman el cierre de playas sábado y domingo por el riesgo para la salud y cuestionan las causas de la aparición de bacterias
- El nuevo reglamento de la UE sobre perros y gatos entra en vigor este domingo: qué cambia en Andalucía, donde el microchip es obligatorio desde 2005
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026
- Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios y dónde ver la final de novilladas en Villacarrillo y la corrida de Tarifa
- Este es el calendario del Betis en Champions: debutará ante el Lille a domicilio y cerrará frente al Bayern también de visitante en enero