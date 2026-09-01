Dall'Igna: "¿Márquez? El campeón, sencillamente genial, no necesita más explicaciones"

Las actuaciones de Marc Márquez (Ducati), 33 años y nueve veces campeón del mundo, nunca pasan desapercibidas en el ‘paddock’ del Mundial de MotoGP. Todo el mundo estuvo pendiente, a lo largo del pasado fin de semana, en Motorland (Alcañiz, Aragón), de lo que hacía y cómo se comportaba el muchacho de Cervera (Lleida).

Había ganado ocho veces en el trazado maño, venía de una actuación regular en Silverstone (Inglaterra), de dos semanas de paro y con la necesidad de volver a recortar puntos. Llegaba el jueves a Aragón a 40 puntos del líder del campeonato, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), y, en efecto, salió de allí, rumbo a Misano, la próxima semana, a solo 19 puntos.

El recorte de puntos fue importante y, ahora, además ya es segundo del Mundial. Está resoplando en el cogote de un ‘Martinator’ que prefirió sumar puntos que arriesgarse a una caída. “Todo el mundo estábamos mirando qué haría Marc en uno de sus circuitos preferidos y no falló. Así es Marc Márquez”, comentó Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia Racing, al concluir el GP de Aragón.

"Con Márquez siempre hay que creer, siempre. Si no crees, mejor quedarte en casa. Yo creo que este título lo ganará quien más y mejor emplee la cabeza de aquí a final de temporada". Gigi Dall'Igna — Máximo responsable del equipo Lenovo Ducati

Rivola dijo más: “Márquez es uno de los pilotos más fuertes de la historia del motociclismo, hay mucho, mucho, que aprender de él”. El jefe de la firma de Noale mostró su satisfacción por la manera en que se comportó Marco Bezzecchi, una de sus estrellas. “Lograr la ‘pole’, con récord, como la consiguió Marco en uno de los jardines de Marc, no es nada fácil y tiene muchísimo mérito”.

Eso sí, Rviola siguió elogiando al mayor de los Márquez Alenta, considerando que parecía tenerlo todo controlado a lo largo de todo el fin de semana. “Llegó a Motorland sabiendo que tenía que ganarlo todo, que sumar los 37 puntos y lo logró, eso es digno de admiración. Y su comportamiento en la carrera del domingo fue impecable: cuando tuvo que hacerlo, lo hizo, hizo tres vueltas rápidas, casi de récord, y se fue, se escapó”.

No fue Rivola el único que elogió a Marc Márquez la tarde del domingo. “¿Marc Márquez?”, le preguntó el periodista de Sky TV Italia a Gigi Dall’Igna, máximo responsable de Ducati. “Es el campeón, no se puede decir mucho más. Así se forja un campeón, creo que no necesitamos decir nada más. Marc no necesita explicaciones, es sencillamente genial. Obviamente, habrá carreras más favorables para nosotros y otras, como, por ejemplo, Misano, la semana que viene, más favorables para nuestros rivales. Yo creo que este Mundial lo ganará quien mejor use la cabeza de ahora hasta el final del campeonato”.

Marc Márquez (Ducati9, el sábado, en el podio de la 'sprint' en Aragón. / ALEJANDRO CERESUELA

Preguntado, cómo no, si cree que ‘Il Cannibale’ puede renovar su título, Dall’Igna no dudó ni un segundo. “Mire, si no crees, mejor quédate en casa. Nosotros siempre creemos. Marc siempre cree y, por tanto, vamos a darlo todo para renovar el título. Marc se ha puesto a 19 puntos de distancia del líder, después de un espectacular doble en Aragón y, por tanto, aún debemos creer más”.

Recordando, sin duda, la manera que utilizó ‘Martinator’ para, en 2024, arrebatarle el título a ‘Pecco’ Bagnaia, Dall’Igna se apuntó a emplear la cabeza para ganar el título. “No hay que comerte errores, hay que sumar puntos. La historia demuestra que no es importante ganar 11 carreras (las que ganó Bagnaia en 2024 y perdió el título), sino ser constante, consistente, regular, quedan muchas carreras, en escenarios muy distintos y con muchos puntos aún en juego”.

“Márquez es uno de los pilotos más fuertes de la historia. Hay mucho, mucho, que aprender de él, por eso tiene mucho mérito que Marco (Bezzecchi) le arrebatase la 'pole' en Motorland, uno de los jardines de Marc". Massimo Rivola — Máximo responsable del equipo Aprilia Racing

“Lo que hemos visto hoy”, señaló David Tardozzi, Team Manager del Lenovo Ducati y el hombre que más adora a Marc Márquez en el equipo italiano, “es a un campeón del mundo que sigue con hambre y que ha pensado, perfectamente, cómo ganar un gran premio que, en las tres primeras culpas, se le complicó mucho. La gestión que Marc ha hecho de está carrera es digna de alguien que ha ganado nueve títulos y que es, sin duda, el mejor”.

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“En Misano, la semana que viene, Aprilia, Marco (Bezzecchi) y Jorge (Martín) son claros favoritos”, añadió Tardozzi, “pero después de lo que ha hecho este fin de semana Marc y, sobre todo, la forma en que ha ganado las dos carreras, yo, personalmente, creo ciegamente en Marc y en sus posibilidades, incluso, en un circuito favorable a Aprilia”.

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