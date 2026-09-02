Casadó se marcha cedido al Deportivo y el Manchester City revienta la banca por Enzo Fernández

No hubo guinda final para el mercado de fichajes del Barça. Gabriel Jesús fue finalmente el último incorporarse a la plantilla de Hansi Flick, que no recibió un defensor extra en el último día habilitado para los refuerzos. Se concentró Deco en dar salida a cuatro jugadores: los primos Guille (Venezia) y Toni Fernández (Mallorca), Álvaro Cortés (Amberes), todos ellos traspasados con recompra; y sobre todo a Marc Casadó, con un inesperado destino.

Aunque la voluntad inicial del Barça era traspasar al canterano, finalmente su salida es en forma de cesión por una temporada rumbo al Deportivo. Un club que, en su regreso a Primera, incorporó también a préstamo a un histórico de la competición: el central José María Giménez, procedente del Atlético de Madrid.

Julián se queda en el Atlético

Fue una jornada intensa en las oficinas colchoneras. También salieron Thomas Lemar (Elche) y Carlos Martín (Almería) y cerró Mateu Alemany la incorporación como cedido del delantero Jonathan David (Juventus), aunque no la del lateral Tagliafico (Lyon). Profundidad de plantilla para un Simeone que conserva los servicios de Julián Álvarez, quien siguió despreciando los cantos de sirena que le llegaban desde el Arsenal, consciente de que el Barça no le olvida de cara a futuros mercados.

En el Real Madrid, el último día de mercado fue de tranquilidad pura, sin altas ni bajas en su primera plantilla. Aunque recibió un pellizco inesperado de unos 11,5 millones de euros, la mitad del traspaso de su excanterano Chema Andrés del Sttutgart al Brighton y otro ya previsto de cuatro kilos por la marcha de Manuel Ángel al Fulham. Y en clave blanca, ayer fue al fin el día de un fichaje mil veces anunciado y nunca concretado: el regreso de Dani Ceballos al Betis nueve años después de su salida.

Gorosabel, al Espanyol

El Espanyol hizo un cambio de cromos en el lateral derecho: traspasó a Rubén Sánchez al Elche por medio millón de euros y lo sustituyó por Andoni Gorosabel, cedido por el Athletic. En España, destacaron también las llegadas de Harvey Elliott al Valencia, Iván Azón al Getafe y las de Pablo García, Aarón Martín y André Almeida al Racing, que vio marchar a Gustavo Puerta.

Enzo Fernández ficha por el Manchester City. / EP

En clave internacional, el Manchester City realizó en las últimas horas el fichaje más caro de todo el mercado. El deseo de Maresca de contar con Enzo Fernández, a quien ya entrenó en el Chelsea el año pasado, cristalizó ayer a cambio de 145 millones de euros. Entre el argentino, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, el City ha gastado cerca de 400 millones solo en mediocentros en esta ventana. Un club que ayer también anunció la llegada del extremo senegalés Iliman Ndiaye por 75 millones.

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Pocos grandes traspasos más hubo en el último día. Los de Matías Fernández-Pardo al Newcastle (60 millones), Lamine Camara al Chelsea (55) e Ibrahim Mbaye, ex del PSG, al Aston Villa (55) fueron los más llamativos. Además, Robert Sánchez y Moise Kean llegaron al Como de Cesc.

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