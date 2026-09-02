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Un Jódar desconocido se la pega fuerte en el US Open

El madrileño cayó con estrepito ante el chino Bu

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

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US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete. / OLGA FEDOROVA / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

La gira previa a la llegada al US Open abría de ilusión la primera participación de Rafa Jódar en el cuadro final, apuntando a ser la guinda a un año que está dejando boquiabierto al mundo entero. Pero lejos de cumplir las expectativas, el madrileño cuajó probablemente el peor partido que se le recuerda desde su explosión en la élite, cayendo de manera muy contundente ante el chino Bu (6-2, 6-1 y 6-3).

Las circunstancias iniciales del partido ya eran del todo extrañas, puesto que ni Bu era el rival inicial ni tampoco se tenía que haber disputado en la jornada de este miércoles. El duelo estaba programado en la sesión diurna del martes y ante el australiano Kokkinakis, que finalmente se bajó por lesión dando entrada a Bu, que había caído en la tercera ronda de la fase previa y entró como lo que se conoce como 'Lucky Loser'.

La diferencia de nivel parecía presentar una primera prueba de trámite para Jódar, que se encontró un rival totalmente inesperado. Inspirado y metiendo bola tras bola desconcertó por completo al madrileño, que todo sea dicho ayudó a ello cometiendo error tras error.

Solo tras el primer juego del partido el español se puso con ventaja en el marcador, que ya acto seguido pasó a ser dominado por el tenista chino que fue rompiendo las ilusiones de Rafa break a break. 36 errores no forzados y unos porcentajes nunca vistos en el español con el servicio condenaron sus opciones, siendo incapaz en ningún momento de revertir la situación.

38 minutos duró el primer set y otros 34 minutos el segundo, siendo un paseo total y absoluto de Bu, que no se vino abajo ni con el parón por lluvia.

Sin milagro

Con 1-4 en el parcial del tercer set, la lluvia volvió a aparecer y se presentó como la última vida a la que podía agarrarse. Casi dos horas después, el juego volvió a la acción, pero la historia no cambió. De hecho, se acentuó más incluso. Empezó Jódar al servicio en busca de un milagro, pero la versión errática volvió a comandar su figura y con varios fallos se condenó el servicio y cualquier posibilidad de pensar en seguir luchando.

Se despide el madrileño del US Open donde llegaba con la esperanza de hacer un gran torneo e intentar asaltar el Top 10, algo que tendrá que seguir luchando en sus próximos pasos.

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Descanso merecido tras una larga gira antes de viajar a Chile para formar parte del equipo español en la eliminatoria previa a las finales. Tras ello, jugará su primera Laver Cup y ya después volverá a la acción en los torneos ATP con la gira asiática.

Fuente: Sport

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US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

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